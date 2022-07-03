Meteoroloji il il uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2022 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Van'ın doğu kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BAZI KENTLER 40 DERECEYİ GÖRECEK



Geçen hafta yurt genelinde etkili olan sağanaklar bugünden itibaren yerini güneşe ve sıcak havaya bırakacak. Sıcak hava dalgasıyla birlikte Aydın, Antalya ve Diyarbakır'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklıklar 31 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir'de ise hava sıcaklığı 38 derecelere ulaşacak. Ankara'da ise sıcaklıklar 27 derece civarında olacak.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE



3-9 Temmuz tarihleri arasındaki tahminlere göre; bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan MGM, "Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.