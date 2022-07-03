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Gençlerden Erdoğan'a teşekkür: Artık 81 ilde evimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtlarda yazın ücretsiz kalınacağını açıklaması gençleri mutlu etti: Devletimiz öğrencilerin yanında olduğunu gösterdi. 81 ilde kalacak bir evimiz, gezecek çok tarihi yerimiz var. Gençler artık özgürce tatil yapabilecek

Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Temmuz 2022 08:20
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Gençlerden Erdoğan'a teşekkür: Artık 81 ilde evimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenci yurtlarının, Türkiye'nin her yerinde 15 Temmuz-1 Eylül arasında 18-25 yaş arası gençlerin ücretsiz konaklamalarına açık olacağını açıklaması öğrencileri sevindirdi. Üniversite öğrencileri, KYK yurtlarında gençlerin ücretsiz konaklama imkanı bulabileceğini belirterek, "81 ilde kalacak bir evimiz, gezecek çok tarihi yerimiz var. Gençler artık özgürce tatil yapabilecek" dedi. Üniversite öğrencileri SABAH'a duygularını anlattı.

Talha Doğanay (24): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi:
"Tatillerde nerede kalacağız?", "Ne kadar para harcarız?", "Oteller çok pahalı" gibi sorulardan bizi kurtarıp sadece tatilin tadını çıkarmamızı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza minnet borçluyuz. Bu yaz tatil güzel geçecek.

Veysel Kızanlıklı (20): Edirne Trakya Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi 2. Sınıf Öğrencisi:
Bu yaz Türkiye'nin istediğimiz şehrinde ücretsiz olarak konaklamak için yurtların kapısını biz gençlere açan, her zaman gençlerin yanında olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.

Ferhat Güvenç: Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sağlığı 1. Sınıf Öğrencisi:
Sayın Erdoğan'ın 15 Temmuz-1 Eylül arasında öğrenciler için KYK yurdunda ücretsiz kalınması açıklaması çoğu arkadaşlarımız ve benim için de çok iyi karar oldu. Uzayan sınav tarihleri ve bütünleme sınavları için yerinde oldu.

Rabia Ünal (22): İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü:
Şimdiden hangi şehre seyahat etmeliyiz gibi eğlenceli araştırmalara başladık. Bu müjde sayesinde birçok üniversite öğrencisi yaz ayında farklı bir şehre daha kolay yolculuk yapacak, kendi ülkesini, ülkesinin farklı kültür ve insanlarını daha yakından tanıyacak.

Bayram Gaşi (18): Trakya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2. Sınıf:
Cumhurbaşkanımıza 18-25 yaşında olan arkadaşlarımıza ülkemizin her yerini gezerken konaklama sorunumuzu ortadan kaldırdığı için teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.

Nisa Nur Yılmaz (23): Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi:
Pandemi nedeniyle okullarımızdan uzak kalarak yapmak istediklerimizi ertelemek zorunda kalmıştık. Bu yaz ise tüm ertelediklerimizi yapma fırsatımız doğdu. 81 ilde kalacak bir evimiz, gezecek çok tarihi yerimiz var.

Beytullah Şener: İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü:
İETT'ye yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulmamasıyla hiçe sayıldık. İstanbul öğrenciler için yaşanmaz bir şehir haline geldi. Cumhurbaşkanımızın kararı ile ülkemizin dört bir yanını görmek isteyen bizlere sunulan konaklama imkanı değerli olduğumuzu gösterdi.

TOLGA ÖZLÜ

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