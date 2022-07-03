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Asgari ücret orta yolu buldu

Asgari ücretten işveren de memnun kaldı. Esnaf işlerde hareketlilik beklerken, artışın gerekli olduğunu söyleyerek orta yolun bulunduğu ifade etti.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 03 Temmuz 2022 09:22
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Asgari ücret orta yolu buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin 500 TL'lik ara zammın ardından Yeni Şafak'tan Ali Kürşat Büyükada esnafın nabzını tuttu.

HERKES İÇİN DOĞRU BİR RAKAM

Ankara'da fırın işletmeciliği yapan Yusuf Polat açıklanan asgari ücret için orta yolda buluşulmuş bir rakam olduğunu söyledi. 32 çalışanı bulunan Polat, "Biz işletme olarak birkaç yeni çalışanımız hariç iyileştirmeleri zaten yapıyorduk. Ancak açıklanan bu rakam ile birlikte bizim yaptığımızı yapmayan işletmeler de çalışanlarını biraz da olsa rahatlatacak. 6 bin ve üzeri rakamlarda işletmeler sıkıntıya girecekti 5 bine yakın rakamlarda ise asgari ücretli çalışanların geçim sıkıntısı artacaktı bu nedenle aranın bulunması herkes için en doğrusu oldu diyebiliriz" şeklinde konuştu.

İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK

Restoran işletmecisi Halime Barut ise, yeni belirlenen asgari ücretin çalışanların ceplerini bir nebze de olsa rahatlatacağını söyledi. Barut, "Tüm dünyanın içinde bulunduğu yüksek enflasyon karşısında 5 bin 500 TL'lik ücretin de erimemesi için fiyatların yukarı çıkmaması gerekiyor. Bu şekilde yeni asgari ücretle birlikte çalışanların mental olarak daha rahat edebilir. Asgari ücret günümüz şartlarını karşılayacak bir durumda, enflasyon artmadığı sürece işçi de işveren de bu ücret ile zorlanmayacaktır" diye konuştu.

GEREKLİ BİR ARTIŞTI

Kafe işletmecisi Fatih Özbek ise kendi işyerlerindeki çalışanların tamamına koşullar nedeniyle asgari ücretin üzerinde bir maaş verdiklerini belirtti. Özbek, "Bizim firmamızın özelinden çıktığımızda çoğu kafe, restoran ve gıda sektörü çalışanlarına asgari ücret veriyor. 4 bin 253 TL'nin günümüz şartlarında ayı çıkaramadığı hepimizin malumu bu nedenle yeni yapılan artış gerekli bir artıştı. Enflasyon seviyeleri aşağı düşer ve fiyatlar sabit kalırsa uzun bir süre herkesi mutlu edecek bir rakam olur" dedi.

MUTLU ÇALIŞAN MUTLU İŞLETME

Çalışanların en iyi maaşı alması işletme sahibinin en büyük isteği olduğunu söyleyen giyim mağazası sahibi Ramazan Yavuz, "Bizim yanımızda çalışan arkadaşlarımız ne kadar iyi maaş alırsa biz o kadar mutlu oluruz. Aynı zamanda maaşından mutlu olan elemanlar da bizimle çalışmaya devam ediyor. Tecrübeli işçi çalıştırmak ise her işletme için en gerekli durum. Açıklanan asgari ücret günün şartlarını karşılayacak bir rakam oldu" şeklinde konuştu.

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