ABD'deki firari FETÖ'cü Türkiye'deki emekli maaşının peşine düştü

17-25 Aralık sürecinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tarafından AK Parti'den istifa ederek ABD'nin Pensilvanya eyaletine kaçan Muhammed Çetin'in kardeşine verdiği vekaletname ile Türkiye'de bulunan emekli maaşını almaya çalıştığı ortaya çıktı. FETÖ'nün, AK Parti içine örgüt mensubu bazı milletvekillerini yerleştirerek Gülen'in talimatıyla 17/25 Aralık sürecinde birer birer istifa ettirilmişti. İstifa edenler arasında İstanbul Milletvekili Muhammet Çetin de bulunuyordu.

FETÖ'NÜN TALİMATIYLA İSTİFA EDİP ABD'YE KAÇTI

Çetin, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından da Türkiye'den firar ederek ABD'nin Pensilvanya eyaletine kaçtı. Firari FETÖ'cü ABD'den kardeşi Hüseyin Çetin'e çıkardığı vekaletname aracılığıyla Türkiye'de yatan emekli maaşını çekmek istedi. MASAK tarafından yapılan incelemede söz konusu hesabın FETÖ'den yakalaması olan Muhammed Çetin'e ait olduğu belirleyince durum İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi.

2017'DEN BERİDİR HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılan ihbar sonrası savcılık Hüseyin Çetin ve Muhammed Çetin kardeşler hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında dosya yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Soruşturma kapsamında Muhammed Çetin hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2017 yılında yakalama emri bulunduğu belirlendi.

KOD ADI: SELÇUK

Emniyet güçleri tarafından Nurettin Veren'den alınan ifadede Fethullah Gülen talimatıyla istifa eden Muhammed Çetin'in örgütteki kod adının 'Selçuk' olduğu ortaya çıktı. Veren ifadesinde, 'Örgüt içerisinde kod isim kullanmak çok önemli bir unsur olarak özellikle askeriye, mülkiye ve emniyet içerisinde kullanılmaktadır. Hatta yıllarca tanıdığım insanın gerçek ismini ben bile bilmiyordum. Bir dönem AK Parti Milletvekili olan ve 27 Aralık'tan sonra istifa eden Muhammed Çetin'i Selçuk kod adıyla biliyordum' diye konuştu.

FETÖ'NÜN ÇEKİRDEK KADROSUYLA HTS KAYITLARI ÇIKTI

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Muhammed Çetin'in HTS kayıtları inceleme altına alındı. Kayıtlarda Çetin'in binlerce kez FETÖ'nün çekirdek kadrosunda bulunan Naci Tosun'la görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca Çetin'in Naci Tosun'un ardından İlhan İşbilen'le sık sık görüşme kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

ABD'DEN EMEKLİ MAAŞINI TALEP ETTİ

Muhammed Çetin avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak emekli maaşının tarafına ödenmesini talep etti. ABD'de firari konumda bulunan firari FETÖ'cünün talebi hakimlik tarafından reddedildi.

ATAKAN IRMAK

