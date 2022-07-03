6'lı masa bugün 5. kez toplanacak
Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için bir araya gelen 6 muhalefet partisi, beşinci toplantısını bugün yapacak.
Kaynak : NTV
Eklenme : 03 Temmuz 2022 10:19
Toplantının ev sahipliğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak.
Önceki 4 toplantısını akşam saatlerinde yapan liderler bugün saat 14'te biraraya gelecek.
Toplantının önemli gündem başlığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişin yol haritasıyla ilgili çalışma. Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının kullanacağı ve devredeceği yetkilerin ele alınması bekleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız