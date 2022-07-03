Altı muhalefet partisinin genel başkanları bir araya geldi
CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 14:48
Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.
Genel başkanlar yemeğin ardından toplantıya geçecek.
Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız