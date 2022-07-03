Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda 'korkulu' bekleyiş

DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?
'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?
Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada
Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada
Yerli kaynaklarla elimiz güçlendi: Enerji fiyatı düşecek
Yerli kaynaklarla elimiz güçlendi: Enerji fiyatı düşecek
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Türkmen doğal gazının Türkiye'ye taşınmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı
Türkmen doğal gazının Türkiye'ye taşınmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı
Bakan Kurum:Türkiye aslında, sebep olmadığı bir krizin sonuçlarını yaşıyor'
Bakan Kurum:Türkiye aslında, sebep olmadığı bir krizin sonuçlarını yaşıyor'
Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Kabul edilen ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Kabul edilen ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı
Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) asgari ücretin üzerinde zam yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) asgari ücretin üzerinde zam yaptı
Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Memurun gözü haziran enflasyonunda
TBMM açıldığında ilk görüşülecek kanun teklifi belli oldu
TBMM açıldığında ilk görüşülecek kanun teklifi belli oldu
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Devlet boş tarlayı kiraya verecek
Devlet boş tarlayı kiraya verecek
Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT
Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda 'korkulu' bekleyiş

Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde meydana gelen ve 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği heyelanda yola düşen dev kayaların kaldırılması için çalışma yürütülüyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen şoförler de heyelanlı sahada uzayıp giden TIR kuyruğunda korkulu bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Temmuz 2022 10:54
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Heyelan, 1 Temmuz'da Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde meydana geldi. Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen TIR'lar, yamaçtan kopan dev kayaların altında kaldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışma yapan ekipler, Azerbaycan uyruklu TIR şoförü Şahmar Kerimov'un (38) cansız bedenine ulaştı. 1 kişinin de yaralandığı heyelanda 4 TIR zarar gördü. Heyelan anı ise tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN VERİLİYOR

Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda, ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı. AFAD ile endüstriyel dağcı ekipleri, yola düşen kayaları kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen şoförler de heyelanlı sahada uzayıp giden TIR kuyruğunda korkulu bekleyişlerini sürdürüyor.

Kimi TIR şoförleri, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sınırlı kapasiteye sahip TIR parklarında yer bulurken, kimileri ise dev sarp kayalıkların altından geçen yolda geçiş için sıra bekliyor.

'EN KÖKLÜ ÇÖZÜM TIR PARKI'

Uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförü Kazım Demirkıran, "Burada endişeli bekleyişin sona erebilmesi için en az 1000 araçlık TIR parkı şart. Böyle yol boylarında beklemek olmuyor, sakat iş. Bu şoförlerin çektiği nedir?

Adı şoför, soyadı çile. Önceki gün yaşanan heyelan, bugün burada olmayacak diye bir şey yok. Kayaların altında bekliyoruz. Yer olmayınca mecbur bekleyeceğiz. Bu koca kayaları indiremeyeceğimize göre, en köklü çözüm TIR parkının yapılmasıdır" dedi.

'YOL GÜZERGAHI ARABALARLA DOLU'

Araçları yol üzerinde buldukları yere park ettiklerini söyleyen Yakup Kutlu da "Bir arkadaşımızın hayatını kaybettiği o üzücü olayı duyduk.

Fakat biz de yer olmadığı için bir kayanın altına aracımızı park ettik, bekliyoruz. Tam kayanın altındayız. Hayalar aşağıya geldiğinde yerle bir olur burası. Bu yol güzergahı arabalarla dolu. Bir TIR parkı yapsalar bu yoldaki tehlike sona erecektir" diye konuştu.

'BURADA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Yol güzergahında kaya düşme tehlikesinin her zaman olabileceğini söyleyen Ramazan Cansever de "Kayalıkların altında mecbur TIR sırasında bekliyoruz. Her yer araba dolu. Burada can güvenliğimiz yok.

KAPAT [X]

Kayalıklardan taşlar düşmek üzere ama mecburen burada duruyoruz. Çünkü başka yer yok. Parklar dolu, TIR'lar sağlı sollu her yere park etmiş durumda. Biz de bulduğumuz her yerde park ederek, mecburen bekliyoruz" ifadeleri kullandı.

TÜNEL ÇÖKTÜ, KAYALAR DÜŞTÜ

Artvin'de Hopa ve Kemalpaşa ilçeleri ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki 18 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu'nda aralıklarla kaya düşme olayları yaşanıyor. Hopa'da 31 Mart 2019 yılındaki heyelanda Esenkıyı Tüneli çöktü, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkisinde ise 4 Şubat 2022'de yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Sürücüler, kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

O anlar, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Yol güzergahında farklı tarihlerde onlarca küçük ve büyük çaplı heyelanlar meydana geldi.

SARP SINIR KAPISI'NDA TIR KUYRUĞU

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. İhracatın artması ve özel araç geçişleri ile beraber Türk tarafında TIR kuyrukları da oluşuyor.

TIR parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip, Arhavi ilçesine kadar uzanıyor. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.



Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Beykoz'da korkutan orman yangını: Alevler evlerin bahçesine sıçradı
Beykoz'da korkutan orman yangını: Alevler evlerin bahçesine sıçradı
24 yıl önceki selde de yan yatan bina kriko ile düzeltilmiş
24 yıl önceki selde de yan yatan bina kriko ile düzeltilmiş
Kelebekler o ilçeyi istila etti
Kelebekler o ilçeyi istila etti
Vakaya giden ambulans düğün konvoyuna takıldı
Vakaya giden ambulans düğün konvoyuna takıldı
Yeniden belde olan Dodurga'da bugün seçim var
Yeniden belde olan Dodurga'da bugün seçim var
54'üncü Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali başladı
54'üncü Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali başladı

Bu Habere Tepkiniz

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi gerekmektedir.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

2022 yılı batı-batı atamaları açıklandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli personele mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor
Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına şahsen başvuru dayatması yapılıyor!
Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak TBMM'ye sunulan tasarıda öğrenci affı ve 50-d düzenlemesi olmak üzere yükseköğretime dair önemli düzenlemeler yapılıyor!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

Kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.