Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nda "web 2.0" araçları kullanımı, değişen dünyada eğitim, sosyal medya kullanımı ve iletişim eğitimi verildi.

Ayrıca, öğretmenlere uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreci gibi öğretmenlik alan bilgisi ve zor durumların yönetimi, bilimsel liderlik gibi kişisel gelişim eğitimlerinin de aralarında bulunduğu 12 farklı programda 17 milyon saati aşkın eğitim sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada, ÖBA'da öğretmenlerin meslektaşları, akademisyenler ve alanında uzmanlar ile buluştuğu, tecrübelerini paylaştığı uygulama temelli bir eğitim yaklaşımının hayata geçirildiğini belirtti.

Yaz dönemi mesleki çalışma programına 895 bin 650 öğretmen ve idarecinin katıldığını aktaran Özer, yeni dönemde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için belirlenen üç öncelikli alan arasında öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesinin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"20-24 Haziran tarihlerinde öğretmenlerimiz ortalama 2,37 eğitime katılarak 2 milyon 347 bin 264 belge aldılar. Beş günün sonunda her bir öğretmenimize ortalama 17 saat eğitim verildi. 320 bin 22 öğretmenimiz en az bir eğitimi, 263 bin 393 öğretmenimiz en az iki eğitimi, 121 bin 965 öğretmenimiz en az üç eğitimi, 63 bin 882 öğretmenimiz en az dört eğitimi ve 126 bin 388 öğretmenimiz ise beş ve daha fazla eğitimi tamamladı."

Öğretmenlerin beklentilerini karşılayan nitelikli programların katılımı artırdığını, 2015-2020 yıllarında yıllık ortalama 45 saat civarında olan kişi başı eğitimin geçen yıl 94 saate çıktığını ifade eden Özer, 2015-2020 döneminde yıllık 1 milyon 400 bin civarında olan belge sayısının da geçen yıl 2 milyon 900 bin belgeye ulaştığını bildirdi.

Özer, bu yılın 6 ayında 668 bin 711'i okul yöneticisi, 5 milyon 107 bin 126'sı ise öğretmenler tarafından alınan olmak üzere 5 milyon 775 bin 837 belgeye ulaşıldığını, verilen belge sayısının "2021 yılının ilk altı ayına göre yaklaşık 5 kat arttığını" aktardı.

Bu yılın ilk 6 ayında kişi başı eğitimin 68,67 saate ulaştığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Kişisel ve mesleki gelişimleri için sürekli çalışan, salgın koşulları gibi zorlu süreçler de dahil olmak üzere her zaman fedakarca bu ülkenin evlatları için çaba gösteren 1 milyon 200 bin öğretmenimize şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimizin gelişimleri için bir buluşma noktası olarak tasarladığımız ÖBA, Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı, mesleki gelişim toplulukları, Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı gibi yeni yaklaşımlarla öğretmenlerimizin sürekli yanında olmayı, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz."