Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında 1800 lira olarak belirledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan hac ibadeti de bu sene yerine getirilecek. Türkiye'den giden 37 bin 770 kişi hac ibadetini yaparak kutsal topraklarda kurbanlarını kesebilecek.

- "Kurbanın asıl bağlamı hacdır"

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Toker, AA muhabirine, kurbanın insanlık tarihinde yaygın bir fiil olduğunu söyledi.

Kurbanın Müslümanların ritüellerinin değişmez bir parçası olduğunu belirten Toker, "İslam'da kurbanın asıl bağlamı hacdır. Yani kurban haccın bir parçasıdır. Nitekim kurbanlıkların kesilme günleri bunu açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Kurban kesmenin sünnet olduğunu anımsatan Toker, "Kurban, Müslümanlar için hem Allah'a bağlılığın hem de toplumsal birçok hikmetin sembolüdür. Kurbanın eti Allah'a ulaşmıyor, takvası ulaşıyor. Kurban eti insanlara ulaşıyor ve insanlar bu vesileyle dayanışma içerisine girmekte, sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmekte ve bu durum bir bayram olarak kutlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İbadet olan kurbanın öncelikle kulun Allah'a bağlılığı anlamına geldiğini hatırlatan Toker, şunları söyledi:

"Birçok ibadette olduğu gibi kurbanda da ekonomik, ahlaki ve toplumsal boyutlar bulunmaktadır. Nitekim Allah Kur'an'da kurbanların ne etlerinin ne de kanlarının kendi katına ulaşmayacağını ancak takva hususunun ulaşacağını vurgulamıştır. Bu da şu anlama gelmektedir, kurban Allah için manevi ve sembolik bir anlam ifade etmektedir. Kurban kesilmesinin özellikle yoksulların doyurulması gibi sosyo-ekonomik bir boyutu bulunmaktadır. Böylelikle toplumsal bütünleşme için bir ortam oluşmaktadır."

Kurbanın toplumsal boyutlarıyla birlikte idrak edilen bir ibadet olduğunu aktaran Toker, "Bunun en belirgin boyutu bu ibadet vesilesiyle Kurban Bayramı'nın ortaya çıkmasıdır. Böylelikle bir tarafta Allah'a olan bağlılık ve yakınlaşma diğer taraftan insanın hemcinsleriyle bir araya gelip yakınlaşması ve dayanışması gerçekleşmiş oluyor." dedi.