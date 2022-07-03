Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 11:33
İmranlı'dan Zara ilçesine doğru seyreden Göksal Y. (56) idaresindeki 60 AAS 007 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Elmas Y. (49), Mehmet T. (35) ve Betül T. (31) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız