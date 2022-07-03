Pınar öğretmen yapımcı, öğrencileri oyuncu oldu

DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?
'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?
Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada
Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada
Yerli kaynaklarla elimiz güçlendi: Enerji fiyatı düşecek
Yerli kaynaklarla elimiz güçlendi: Enerji fiyatı düşecek
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Türkmen doğal gazının Türkiye'ye taşınmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı
Türkmen doğal gazının Türkiye'ye taşınmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı
Bakan Kurum:Türkiye aslında, sebep olmadığı bir krizin sonuçlarını yaşıyor'
Bakan Kurum:Türkiye aslında, sebep olmadığı bir krizin sonuçlarını yaşıyor'
Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Kabul edilen ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Kabul edilen ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı
Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) asgari ücretin üzerinde zam yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) asgari ücretin üzerinde zam yaptı
Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Memurun gözü haziran enflasyonunda
TBMM açıldığında ilk görüşülecek kanun teklifi belli oldu
TBMM açıldığında ilk görüşülecek kanun teklifi belli oldu
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Devlet boş tarlayı kiraya verecek
Devlet boş tarlayı kiraya verecek
Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT
Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Pınar öğretmen yapımcı, öğrencileri oyuncu oldu

Adana'da coğrafya öğretmeni Pınar Yüksel (32), görev yaptığı mahallede çok sayıda gencin uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlısı olduğunu fark edince, giderek artan bu toplumsal sorunlara sanatla bir mesaj vermek için 2 kısa filmin yapımcılığını üstlendi. Filmlerde, tiyatrocuların yanı sıra meslek lisesi öğrencileri ve Pınar öğretmenin bilgi evlerinde eğitim verdiği öğrencileri de oyuncu olarak yer aldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Temmuz 2022 12:11
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Seyhan ilçesinde dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların eğitim almak amacıyla geldiği Seyhan Belediyesi Bilgi Evleri'nde çalışan Coğrafya Öğretmeni Pınar Yüksel, görev yaptığı mahallede çok sayıda uyuşturucu madde bağımlısı genç olduğunu fark etti. Bu konuda çözüm arayışında olan annelerin kendisine anlattığı hikayelerden etkilenen Pınar Yüksel, gençlerin pandeminin de etkisi ile aynı zamanda teknoloji bağımlılığı içinde olduğunu gördü. Hem teknoloji hem de uyuşturucu bağımlılığının topluma en güzel sanatla anlatılabileceğini düşünen Pınar Yüksel, yönetmen Işıl Özgentürk ile görüştü.

Projeye olumlu yanıt veren Işıl Özgentürk, filmlerin senaristliği ve yönetmenliğini üstlendi. Yapımcılığını Pınar Yüksel'in yaptığı 'Bırak Hayat Seni Kucaklasın' ve 'Hayat Sana Verilen Bir Armağandır' isimli kısa filmler, yaklaşık 2 ayda tamamlandı. Filmlerin oyuncu kadrosunda Seyhan Belediyesi tiyatro ekibinin yanı sıra Bilgi Evleri ile Seyhan Çep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri yer aldı.

'GENÇLERİ BU ÇUKURDAN KURTARMAK İSTEYEN ANNELER BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Pınar Yüksel, "Görev yaptığım mahallede uyuşturucu madde bağımlısı olan gençleri bu çukurdan kurtarmak isteyen anneler beni çok etkiledi. Ekonomik ve eğitim düzeylerinin zayıf olması ve ne yapacaklarını bilemediklerinden bana başvurdular. Aileleri gerekli yerlere yönlendirirken aynı zamanda topluma ufacık da olsa bu konuyla ilgili bir katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak istedim. Çünkü bağımlılıkla mücadele ederken sadece eğitim, seminer vermek yetersiz. Bu konuda sanattan esinlenerek topluma daha somut mesajlar verdik" dedi.

'ÇOCUKLARI MADDE BAĞIMLISI 3 KADININ HİKAYESİNİ KONU EDİNDİK'

Yönetmen Işıl Özgentürk ise çekimleri tamamlanan filmlerin, ulusal ve uluslararası festivallerin yanı sıra gençlerin farkındalığını artırmak amacıyla aynı zamanda okullarda gösterime sunmak istediklerini belirtti. Filmlerin hikayelerinden de bahseden Özgentürk, "Gençlerle, müziğin de eşliğinde teknoloji bağımlılığı üzerine ilk hikayemizi çektik. Uyuşturucu bağımlılığı üzerine olan ikinci filmde ise çocukları madde bağımlısı olan 3 kadının hikayesini konu edindik" diye konuştu.

'TEKNOLOJİ İYİ BİR ŞEY ANCAK SİZE HAKİM OLMASIN'

?'Bırak Hayat Seni Kucaklasın' adlı teknoloji bağımlılığını anlatan kısa filmde genç öğrencilerin oyunculuk yaptığını dile getiren Özgentürk, "Onlar teknoloji çağının çocukları ve çekim süresince 'Biz de aynı böyleyiz ve bundan kurtulup yaşamı başka türlü yaşamak istiyoruz' dediler. Ben de onlara 'Teknoloji iyi bir şey ancak size hakim olmasın' dedim. Çok keyifli bir süreçti. Bu deneyimin onlara da faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu kadrosundaki öğrenciler de özellikle pandemi dönemi kendilerinin de teknoloji bağımlısı olduklarını ancak bu filmde yer almalarının ardından sanatla, müzikle, tiyatro ile sosyal yaşamın içinde var olmanın farkındalığını yaşadıklarını belirtti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Gül öğretmen, öğrencileriyle eli olmayan çocuklara 'el' veriyor
Gül öğretmen, öğrencileriyle eli olmayan çocuklara 'el' veriyor
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale
Öğretmenin bulduğu çanta sahibine teslim edildi
Öğretmenin bulduğu çanta sahibine teslim edildi
Esra öğretmenin sevinç gözyaşları
Esra öğretmenin sevinç gözyaşları

Bu Habere Tepkiniz

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi gerekmektedir.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

2022 yılı batı-batı atamaları açıklandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli personele mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor
Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına şahsen başvuru dayatması yapılıyor!
Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak TBMM'ye sunulan tasarıda öğrenci affı ve 50-d düzenlemesi olmak üzere yükseköğretime dair önemli düzenlemeler yapılıyor!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

Kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.