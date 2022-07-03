DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 2022-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
Dikey Geçiş Sınavı tamamlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sona erdi.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapıldı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız