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Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar

TÜİK pazartesi günü haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Açıklanacak rakamla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazanacak. Açıklanan enflasyon beklentilerine göre birçok maaşla birlikte ek zamlı yeni emekli, memur ücret hesaplamaları ve sosyal yardım ödemelerini hesaplandı. İşte enflasyon beklentilerine göre ayrı ayrı tüm zam oranı ve maaş hesaplamaları...

Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Temmuz 2022 13:27
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Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi (Yarın) günü saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış oldu.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşıldı.

Devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

ZAMMI BELİRLEYECEK

Toplu sözleşme gereği, enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde hesaplanıyor.

Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon farkı, çalışanların maaş artışlarında belirleyici olacak.

ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e çıkmasını bekliyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Enflasyon beklentilerine göre ayrı ayrı tüm zam oranı ve maaş hesaplamaları yer aldı:

Temmuz zam oranı ile memur enflasyon farkı

- Emekli zammı ve memur zammı hesabı
- En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
- Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları hesabı
- 15 meslekte ek zamlı memur ve memur emeklisi maaşları hesabı
- 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı

İşte tablo tablo tüm maaş beklentileri...

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.

Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.

KAPAT [X]

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlandı. Eğer bu enflasyon beklentileri gerçekleşirse;

- 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41,66
- 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 41,66
- 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 34,16
- Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
- Memur ve memur emeklisi zammı 41,16
- Ek zam beklentisi yüzde 3
- Ek zamlı memur zam oranı 44,16 oldu.

- Yapılan bu hesaplamalara Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) olarak Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

- En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)
- En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)
- Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,
- 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yapılan hesaplamalarla zam oranları;

- Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 3,77
- 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75
- 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75
- 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25
- Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
- Memur ve memur emeklisi zammı 40,25
- Ek zam beklentisi yüzde 3
- Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.

MEMUR TABAN MAAŞLARI

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

Memur - 6429 - 8688 - 9075 - 9268
Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6054 - 6183

TÜM MEMUR MAAŞLARI

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 30109 - 30749
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15793 - 16129
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9675 - 9881
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12236 - 12496
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27540 - 28126
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15756 - 16091
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13701 - 13992
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18791 - 19191

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11286 - 11788 - 12039
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16149 - 16492
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10068 - 10281
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582
VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12709 - 12979
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15434 - 15762

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21822 - 22286
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19288 - 19698
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7401 - 7558
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7242 - 7395
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12642 - 12911
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7702 - 7865
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7239 - 7393
Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9081 - 9274
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6320 - 6454
Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642
İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7446 - 7604
Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1532 - 1564
Evde bakım desteği - 2354 - 3181 - 3323 - 3394
Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3181 - 3323 - 3394
Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1222 - 1248
Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1834 - 1873

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