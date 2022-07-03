Bakan Bozdağ: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi dünyanın göz diktiği seçimdir

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Yozgat İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük açıklarından birisinin yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığı olduğu söyleyen Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin geleceği bakımından umut cumhur ittifakındadır. Bakın siyasi partilerin genel başkanları ve temsilcilerinin konuşmalarına geleceğe dair bir şey söylemiyorlar. Bol bol günü tekrar ediyorlar. Düne dönmekten günü geçirmekten bahsediyorlar. Düne dönmekten, parlamenter sisteme gitmekten, günün köhnemiş müesseselerini Türkiye'ye yeniden kazandırmaktan bahsedenlerin geleceğe dair söyleyecekleri elbette fazla bir sözleri yoktur. Biz ise 20 yıldır önüne bakan kadrolarız 20 yıldır geleceğe yürüyoruz. Milletimizin dua ve desteğiyle bundan sonra da hedefimiz geleceğe yürümek ve geleceği inşa etmek, aziz milletimizin ve devletimizin gelecekte daha güçlü ve muktedir olmasın sağlamaktır. Türkiye'nin pek çok açığı olan alanlar var. Evet bütçe açığımızda var ama bana sorarsanız Türkiye'nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye'de yerli ve milli demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve daha başarılı olur. Ama her defasında abartma, çarpıtma ve yalanla kamuoyunda algı yönetimini kendisi için başarılı görenler milletin gerçeğinden kopuk olmaya devam etmektedirler" dedi.

Bakan Bozdağ 2023 seçimlerinin önemine değindi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine de değinen Bakan Bozdağ, "2023 seçimleri Türkiye'nin sadece cumhurbaşkanı seçimi değildir. Esasında bir dünyanın göz diktiği ve önem atfettiği bir seçimdir. Türkiye'nin geleceğe dönük güçlü yürüyüşüne devam mı yoksa Türkiye'yi geri döndüren siyasete vize mi seçimidir. Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda petrol, gaz aramaya devam mı yoksa gemileri kızağa çekmeye devam mı, S 400'ler ile Türkiye'nin hava sistemini korumaya, savunma sanayinde yerlilik millilik oranını artırmaya devam mı yoksa Atatürk zamanında yapılan silah fabrikalarının daha sonra CHP zihniyetinin bir bir kapattığı gibi buradaki kazanımların hepsinin kapısına kilit vurmaya devam mı? Bu büyük devasa yatırımları yapmaya devam mı yoksa artık yatırımsız bir Türkiye'yi inşa etmeye mi devam Türkiye buna karar verecektir. Büyümeye refahın artışına her alanda gelişmeye değişmeye devam mı yoksa gelişmeye değişmeye karşı olanların yolunu açmaya mı karar verecektir" şeklinde konuştu.

"Siyaset meydanının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

6'lı muhalefet partisinin hala cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemediğini de aktaran Bakan Bozdağ, "İki cumhurbaşkanlığı seçimi oldu 2014'te. Bir aday çıkardılar ancak Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadı. 2018'de cumhurbaşkanlığı ve yürütme seçimi oldu Sayın Kılıçdaroğlu gene aday olamadı. Şimdi ikide bir diyor ki televizyona çık kozlarımızı paylaşalım. Yahu sen iki seçimdir, ben senin karşına adayım deme cesaretini gösteremedin, meydana çıkmadın. Siyasetin başpehlivanı televizyonda değil siyaset meydanında belli olur. Siyasetin başpehlivanının hakemi aziz milletimizdir. Hakemin verdiği oylarla başpehlivan seçilir. Tayyip Bey 15 seçimdir siyasetin meydanında, rekabetin içinde aziz milletimizin iradesiyle 15 defa bu siyaset meydanının başpehlivanı seçilmiştir. Onun için de bu başpehlivanı tek başına yenemeyeceğini, yıkamayacağını anlayan Sayın Kılıçdaroğlu, bir masa kurmuş 6 tane de yanına adam almış, 7.'sini de yedekte tutuyor. Bunlar yetmezse ne olur ne olmaz hazır kıta imdat kuvveti olarak bekle imdada girsin diye. Zaten Joe Biden de oradan, öbürü oradan onlar da destek veriyor. Buradan çok net söylüyorum siz bir kişi ile yenemezsiniz, 6 kişi ile de, 60 kişi ile de yenemezsiniz. Kimi yanınıza alırsanız alın topunuz gelin yine bu siyaset meydanının başpehlivanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, yenemeyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.