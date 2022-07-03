20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Temmuz 2022 14:11
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla
okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla
özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve
1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.