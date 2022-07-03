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Bakan Varank: Kılıçdaroğlu'nun yapılmıyor dediği yatırımlar güneş gibi parlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yapılmıyor" dediği yatırımların Türkiye'nin dört bir yanında güneş gibi parladığını belirterek, "Görmek için göz lazım, idrak etmek lazım ama maalesef bu anlayış arkadaşlarımızda yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 15:55
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Bakan Varank: Kılıçdaroğlu'nun yapılmıyor dediği yatırımlar güneş gibi parlıyor

Diyarbakır'dan sonra Van'da düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin açılışı için Van'a gelen Varank, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4 projenin toplu açılışı, Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında 8 fabrikanın tahsisi ile Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 10 fabrikanın temel atma törenine katıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törende konuşan Varank, bir yandan şehrin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken diğer yandan da gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturacak kalkınma sürecini daim kılacaklarını söyledi.

Bölgenin artık terörle, gözyaşıyla, acıyla değil üretimle, teknolojiyle, daha da ötesi uzayla, gökyüzüyle anılmasını istediklerini belirten Varank, terör belasını bu topraklardan temizlemişken bir daha asla eski karanlık günlere dönülmesine fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Yatırımlarla bölgeyi hak ettiği refaha kavuşturacaklarını, geri kalmışlığın terör örgütleri ve yandaşları tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Kentte çok önemli yatırımları hizmete sunacağız. Emin olun bir törene sığmayacak kadar önemli başlıklarda ilimiz için çok kıymetli yatırımları sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Güncel fiyatlarla yatırım tutarı 840 milyon lirayı bulan bir proje envanterinden bahsediyoruz. İlk olarak Bakanlığımız desteğiyle Van'da hayata geçirdiğimiz 4 projenin açılışını yapacağız. Bu projelerle Van'daki OSB'lerin altyapısını güçlendiriyor, girişimciliğin gelişmesini destekliyoruz. İkinci olarak da tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yapılacak 18 özel sektör yatırımının startını veriyoruz. Birbirlerinin tamamlayıcısı olan bu yatırımlar topyekun ve entegre kalkınma yaklaşımımızın da bir yansıması aslında. Peki nasıl oluyor bu işler derseniz. Elbette Bakanlığımızca uygulanan farklı kalkınma programlarının planlı ve etkili bir şekilde koordine edilmesiyle oluyor. Bir destek programıyla yatırımcılar için altyapısı hazır sanayi arsaları üretirken, diğer programla bu arsalar üzerine fabrika binaları inşa ediyoruz. Devamında da farklı desteklerle müteşebbislerimizin yatırım ve işletme maliyetlerini düşürüyor, onların bu bölgeye gelmesini teşvik ediyoruz. Sağ olsun onlar da devletimizin uzattığı eli geri çevirmeyip karşılığını devasa yatırımlarla veriyorlar. İşte son dönemde Van'da tekstil sektöründe yaşanan patlamanın arkasında bu planlı politikalarımız yatıyor."

- "Tekstilkentteki 32 fabrikada 3 binden fazla kişi istihdam ediliyor"

Bakan Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının koordinasyonunda kurulan tekstil fabrikalarına değinerek, programla dezavantajlı, göç veren bölgelerde, çekim merkezi niteliğindeki şehirlerin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini geliştirecek projeler geliştirdiklerini söyledi.

Van ile birlikte 10 ilde daha uyguladıkları programda bugüne kadar 3,3 milyar lirayı bulan 134 projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Varank, "Projeye güncel fiyatlarla 213 milyon lira yatırım yaptık ama bence her kuruşuna sonuna kadar değdi. Terörden çok çekmiş bu topraklarda özellikle gençlere ve kadınlara umut ışığı olan, bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkaran Tekstilkent ile ilgili başlarda, 'acaba tutar mı' sorularıyla çokça karşılaştık ama hamdolsun, kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde doldu. Şu anda Tekstilkent'te 32 fabrika faaliyet gösteriyor, 3 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Tabii bu başarı yeni talepleri beraberinde getiriyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'dan, İzmir'den büyük tekstil firmalarının Van'da yatırım yapmak için müracaat ettiğini, bunlara yeni yatırım alanları oluşturmak üzere Tekstil ve Hazır Giyim OSB projesini başlattıklarını anlatan Varank, proje kapsamında Van OSB'de 42 hektarlık bir alanı, tekstil ve hazır giyim kümelenme alanı olarak geliştirdiklerini anımsattı.

- "70 bin gencimizin istihdam edilmesini sağlayacağız"

Varank, güncel fiyatlarla projeye yaklaşık 40 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgenin altyapısını yatırımcılar için hazırladık. İnanın burası da o kadar hızlı bir şekilde doldu ki. Bugün itibarıyla bölgedeki sanayi parsellerinin neredeyse tamamı yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Sadece altyapıyı geliştirmekle yetinmiyoruz. Bölgede 6 fabrika binası inşa ederek buraları da yatırımcıların hizmetine sunduk. Bu binaları da Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte uyguladığımız Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında yaptık. Geçen yıl başlattığımız bu programda 36 ilimizde toplamda 175 fabrika binası inşa ediyoruz. Tekstil gibi emek yoğun sektörlere tahsis edeceğimiz bu kullanıma hazır fabrika binalarıyla 70 bin gencimizin istihdam edilmesini sağlayacağız. Van'daki bu binalar inşallah programın ilk somut çıktılarından olacak. Buradakilere ilave olarak Gevaş ve Muradiye'de de birer fabrika binasını yine bu programla tamamladık. Tüm bu fabrikalar ülkemizin güçlü tekstil firmalarına tahsis edildi. İşte şu anda içinde bulunduğumuz bu fabrika binası da bunlardan biri."

Kurulacak fabrikalarla hem çok daha fazla vatandaşa iş imkanı sağlayacaklarını hem de ilin üretim ve ihracatına büyük katkı sunacaklarını belirten Varank, bu kapsamda firmaların talepleri doğrultusunda 10 fabrikanın temellerini attıklarını kaydetti.

Varank, Van'ı 2019'da ziyaret ettiği zaman "Van, tekstilde yıldızı yükselen bir şehrimiz, önümüzdeki dönemde burada üretilecek ürünler tüm dünyaya ihraç edilecek." dediğini hatırlatarak, "Sadece 3 yıl sonra geldiğimiz nokta, bize şehrimizin bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Önceden Van'da bu sektöre dair neredeyse hiçbir şey yokken, şu anda şehir genelinde faaliyet gösteren 40 tekstil firmasında 7 binin üzerinde insanımız istihdam ediliyor. Buralarda üretilen ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. İnşallah bugün startını verdiğimiz yeni yatırımlarla birlikte bu sayılar çok daha ileri seviyelere taşınacak. Bir kez daha elini taşın altına koyan ve ülkesine değer katan tüm yatırımcılarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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- "Van'da üretilen ürünler dünyanın dört bir tarafına satılacak"

Tüm bu gelişmelere rağmen birilerinin çıkıp "AK Parti döneminde Türkiye'de fabrika açılmadı" yalanını söyleyebildiğini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Aslında bunlar, bizden ziyade sanayicimize, müteşebbislerimize hakaret ediyor. O nedenle ben buradan özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Geçen ay Van'a geldi ama her zamanki gibi OSB'lere uğramadı. Ben diyorum ki bu güzel şehre bir daha gelsin ama bu sefer Tekstilkent'i, Van OSB'yi gezsin. Bir baksın buralarda fabrika var mı, Tekstilkent'te üretim yapılıyor mu? Bizim yatırıcılarımız, üreticilerimiz sana bizzat fabrika var mı, yok mu göstersinler. Hem de bu işler nasıl oluyor, nasıl başarılıyor bizzat yatırımcılarımız öğretsinler. Biz söylüyoruz anlatamıyoruz. 'Yatırım cahili' dediğimde kızıyor. Bari gelin yatırımcılarımızdan bu işleri öğrenin. Emin olun Kılıçdaroğlu'nun 'yapılmıyor' dediği yatırımlar Türkiye'nin dört bir yanında güneş gibi parlıyor ama tabii görmek için göz lazım, idrak etmek lazım ama maalesef bu anlayış arkadaşlarımızda yok. Biz bunlara aldırış etmeyeceğiz. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Van'ın turizm, tarım ve kültürün yanında inşallah sanayiyle de buluşturacağız. Van'da üretilen ürünler dünyanın dört bir tarafına satılacak." diye konuştu.

- "Çalışanlarımızın enflasyon karşısında ezilmelerine asla müsaade etmeyeceğiz"

Van'ın gençlerini ve kadınlarını istihdama katmak için uğraştıklarını anlatan Varank, desteklerle bu yatırımları yapıp insanların istihdam edilmelerinin önünü açacaklarını, emekçileri asla ihmal etmediklerini vurguladı.

Varank, son dönemlerde fiyat artışlarıyla ilgili bazı sıkıntıların olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında bize şunu söyledi, 'Ocakta asgari ücrete çok ciddi bir zam yaptık. Geldiğimiz noktada o zammın fiyat artışları sebebiyle etkisinin azaldığını görüyoruz. Mutlaka emekçi kardeşlerimize zam yapmamız, asgari ücreti yükseltmememiz lazım.' Biz de bu amaçla yola çıktık, işverenlerimizle bir araya geldik, onları ikna ettik ve asgari ücrete yüzde 30 zam yaptık. 4 bin 250 olan asgari ücreti 5 bin 500'e çıkardık ama bitmedi, sene sonunda çok ciddi bir zam yapacağız çünkü çalışanlarımızın enflasyon karşısında ezilmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu anlamda asgari ücretin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

- 5 milyon lira faizsiz kredi müjdesi

Bölge illeri için yeni bir destek programı hazırladıklarını açıklayan Varank, "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız aracılığıyla, emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik yeni bir destek programı tasarladık. Program kapsamında Kalkınma Ajansının çevrelediği illerdeki firmalarımızın yatırımlarına 5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz. Programa başvurular Kurban Bayramı sonrasında başlayacak. Ben şahsen tekstil başta olmak üzere bölgedeki firmalarımızın bu cazip destekten azami ölçüde faydalanmasını istiyor, başvuru sürecini kalkınma ajansımız üzerinden yakinen takip etmelerini öneriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken açılışını yaptığımız projelerin, ilimize kazandırdığımız yeni yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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