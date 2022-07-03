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Bakan Bozdağ'a İnternet Yasası'nda değişiklikler yapılması istenen dosya verildi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu üyesi ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a İnternet Yasası'nda icra kanunu maddelerinde değişiklikler yapılması ile ilgili bilgileri içeren dosyayı verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 18:28
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Bakan Bozdağ'a İnternet Yasası'nda değişiklikler yapılması istenen dosya verildi

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Kütahya'ya temel atma ve ziyaretler için gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüştü. AK Parti İl Başkanlığında ve İl Başkanı Mustafa Önsay öncülüğünde gerçekleşen görüşmede Başkan Erkan Sağlam, İnternet Yasası'nda icra kanunu maddelerinde değişiklikler yapılması ile ilgili bilgileri içeren dosyayı verdi.

"Yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor"

Başkan Sağlam, konfederasyon tarafından hazırlanan dosyada gerekli bilgilerin yer aldığını ifade ederek, "İnternet Yasası bizim için önemli. Değişiklikler yaparken ilgili maddelerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu yasanın doğru bir şekilde çıkması hepimizin en büyük isteğidir. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz" dedi. Bekir Bozdağ ise, dosyayı detaylı bir şekilde inceleyeceğini ifade etti.

"Yazılı basın adına endişeliyiz"

Başkan Sağlam, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, yerel gazeteleri ekonomik olarak kapanmanın eşiğine getirecek maddeler içerdiğini ve konfederasyon tarafından gerekli girişimlerin yapıldığını ifade ederek "Yazılı basının ayakta kalması adına değişikliklerin yeniden gözden geçirilmesi ve konfederasyonumuzun da belirttiği maddelerin uygun bir hale getirilmesi gerekiyor. Bizlerde yerelde mücadelemize devam ediyoruz. Amacımız kimseyi engellemek asla olmamıştır. Basın kuruluşlarımızın ayakta kalması ve daha iyi şartlarda olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

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