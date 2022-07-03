Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 21:32
Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı.
Kazada 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Nisa Nur ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada her 2 sürücü ile Ayşenur Boncuk ve Ela Ceylin Anık yaralandı.
Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.
Cenazeler yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız