İLANDIR...

Memurlar İçin Evden Eve Nakliyat



Tayin olacak memurlar için gerek şehirlerarası evden eve nakliyat gerek ise şehir içi evden eve nakliyat konusunda Nakliye Bizden firması, evini taşımak isteyenler ile nakliye firmalarını bir araya getiren Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alıyor. Memurlar her tayin döneminde olduğu gibi bu tayin döneminde de ciddi bir ev taşıma telaşına girmiş durumdalar.



Aradığınız firmayı en kolay şekilde bulmanın adresi olan Nakliyebizden.com sitesini ziyaret edebilir veya mobil uygulamaları üzerinden de nakliye aracı talep formunu doldurabilirsiniz. Bu sayede onlarca farklı firmadan alacağınız teklifleri değerlendirerek, en uygun ve en kaliteli hizmeti sunan nakliyat firmaları ile evinizi, ofisinizi, iş yerinizi ya da her türlü yükünüzü kolaylıkla taşıtabilirsiniz.



Her zaman bu telaşın ve bu stresin farkındalığı ile en uygun fiyatlı ve tayin döneminde kampanyalı evden eve taşıma hizmeti almanızı sağlayan firma ile evinizi güvenle taşıtabilirsiniz. Bu bağlamda her zaman özenli titiz ve hassa bir yaklaşım sergiledikleri için, taşınmanın en kolay halini de yaşamış oluyorsunuz.



Tayin olan her memurun ilk düşündüğü şey ve ilk araştırdığı şey iyi ve ekonomik aile dostu bir nakliyat firması aramak oluyor. Bu konuda evlerinizi güvenilir ellere teslim edebilirsiniz. Evden eve nakliye konusunda alanında uzman, profesyonel ve gerekli bilgi birikime sahip firmalar ile en iyi hizmeti firmadan alabiliyorsunuz. Hatta bunun aynı sıra parsel nakliyat hizmeti de alabilirsiniz.



Parsel Nakliyat Nedir?



Aynı yönlere gitmekte olan iki araca ve iki firmanın eşyalarının tek araca yüklenerek aynı güzergah üzerindeki iki farklı adreslere güvenilir bir şekilde teslim edilmesine parsel nakliye isimi verilmektedir. Firmaların veya kişilerin yol ve nakliye masraflarının tamamının ikiye paylaşıldığından dolayı bu nakliye işlemi oldukça ekonomik bir tercihtir. Şehirlerarası taşımacılık sırasında en çok kullanılan bu yöntem hem gidecek olan aracın az yük ile gitmemesi aynı zamanda ise yakıt tasarrufu konusunda oldukça kolaylık sağlamaktadır. Parsel Nakliyat yanı sıra aynı zamanda Nakliye Bizden sayesinde asansörlü nakliyat hizmeti de alabilirsiniz.



Asansörlü nakliyat kolaylığı nedir? Sağladığı tasarruflar nelerdir?



" Ev taşıma hizmeti daha kolay ve daha kısa sürede taşınmakta olup sizler düzeninizi daha çabuk bir şekilde kurabilirsiniz.

" Yüksek binalardan bile eşyalarınızın kolay bir şekilde taşınır.

" Yüksek katlar ve dar merdivenler sebebi ile yük asansörü olmayan binalarda taşınma sırasında eşyalara gelebilecek herhangi hasar ve çizilmenin önüne geçilmektedir.

" Olası bir mal kaybı veya sağlık problemleri oluşturmadan en kaliteli taşınma hizmeti almanız kolaylaşır.



Nakliyat hizmeti nasıl gerçekleştiriyor?



" Nakliye Bizden firması olarak hizmeti en doğru plan yaparak alanında uzman ekipler ve personeller ile gerçekleştiriyoruz.

" Gerçekleştirdiğimiz hizmette her zaman üstün kalitede müşteri memnuniyeti odaklı çalışma sağlıyoruz.

" Bizler her zaman süreç boyunca sizlere 7/24 destek sağlamayı hedefliyoruz.

" Teknolojinin gelişmelerini yakından takip ediyor ve düzenli sürekli olarak gelişme gösteriyoruz.

" Evden eve nakliyat hizmetini garantili ve sigortalı olarak yapıyoruz.

" Araç filomuz oldukça geniş olup sizlere gerektiğinde evden eve asansörlü nakliyat hizmeti de gerçekleştiriyoruz.

" Eşyalarınızın olası bir hasar görmemesi adına kırılma ve çizilme olamaması için en kaliteli ambalaj malzemeleri ile paketleme ve ambalajlama yapıyoruz.

" Firma çatımız altında çalışan personeller alanında gerekli bilgi birikim ve donanıma sahip kişiler olup bu konuda oldukça hassas bir yaklaşım sergilemektedir.



İyi Bir Nakliyat Firması Bu Süreci Nasıl Yönetmeli?



" Taşınması gereken eşyalar hakkında daha fazla bilgi almalı ve eşyaların hacmine göre nakliyat kamyonu seçmelidir. Bu nedenle eşyalarınızın ne kadar olduğunu net olarak öğrenmek gerekir. Firma tarafından tam olarak eşyaların belirlenmediği takdirde eşyaların ambalajları eksik gelebilir, personel eksik olabilir gibi birçok olumsuzluk meydana gelir bu nedenle iyi bir firma bunu doğru bir şekilde hesaplamalıdır.

" Evin konumu ve taşıma konusunda tüm detaylı bilgiye erişmeli, asansör kurulacak yeri veya ihtiyacını göz önünde tam anlamı ile bulundurarak sizlere en doğru hizmeti sağlaması gerekir.

" Doğru bir nakliyat sözleşmesi hazırlamalı ve doğru bir fiyat sunması gerekir eğer doğru bir sözleşme ve doğru bir fiyat sunulmadığı takdirde firma müşteri arasında güvensizlikler meydana gelebilir. İyi bir firma her detayı en iyi şekilde düşünmeli ve en doğru hizmeti sağlamak adına gelişmelidir.

" Eşyaların olası bir kazalara karşı sigortası olmalı ve firma sigorta dahilinde tüm olumsuz durumlarda sizlerin zararını en doğru şekilde değerlendirilmedir.

" İyi bir evden eve taşıma firması evden eve nakliyat sonrasında bile sizlere destek sağlamalıdır. Sizlerin talep ve istekleri doğrultusunda marangoz, montaj, kurulum gibi hizmet de sunmalı ve sizlere en iyi taşıma hizmeti konusunda her zaman destek olmalıdır.



Nakliye Fiyatları Nasıl Hesaplanmaktadır?



" Evden eve nakliye yapılacak eşyaların miktarına göre

" Taşıma işleminin gerçekleşeceği adresin kat sayısına göre

" Taşınma sırasında asansör ihtiyacının olup olmaması durumuna göre

" Evden eve nakliye sırasında istenilen ek hizmetlere göre

" Evden eve nakliye yapılacak adresin mesafesine göre (şehirlerarası nakliye - Şehir içi nakliye)



Bu faktörlere göre doğru planlama ile hesaplanan ücretler her zaman aile bütçenize katkı sağlayacak şekilde hesaplanmaktadır. Sizlerde Tokat evden eve nakliyat hizmeti almak istiyorsanız nakliye bizden firmamız her zaman yanınızda olup sizlere sevgi taşımaya devam etmektedir.



Nakliyat Konusunda Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?



" Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaların firma tarafından sökülüp takılma hizmeti vermesi gerekir.

" Firmamın bu tip eşyalarınızı uygun şartlar ve uygun koşullarda ambalaj ve gerekli malzemeler ile paketlenmesi gerekir.

" Firma taşıma esnasında eşyaları kırılabilecek eşyalar olarak ayırarak uygun bir şekilde nakliye aracına yerleştirmesi gerekir.

" Firmamız çatısı altında 7/24 sizlere hizmet sağlayan firmamız aynı zamanda bu hizmeti alanında uzman ve profesyonel ekipler dahilinde yapmaktadır.

" Bizler sizlerin değerlerine her zaman saygı duyurarak sizlerin hayallerini ve sizlere sevgi taşıdığımızı unutmadan bu iş politikası doğrultusunda hizmet veriyoruz.

" Eşyalarınızı her zaman kaliteli ve güvenli bir şekilde taşıyarak olası bir olumsuzluk ile karşılaşmamamınız adına en üst kalitede hizmet sağlıyoruz.

" Bizler firma ve çalışan ekiplerimizle bu işi her zaman severek yapıyoruz.

" Türkiye'nin her yerine nakliyat hizmeti sunarken sizlere her zaman ekonomik fiyatları nakliyat hizmeti sağlıyoruz.

" Firmamızı kurduğumuz günden bu yana her zaman müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak her zaman müşteri memnuniyeti odaklı taşıma hizmeti sunmaktayız.

Sağladığımız bu hizmet her zaman en kaliteli hizmet vermek yanı sıra aynı zamanda da en uygun fiyatlı hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Fiyatların değişken olması oldukça önemli bir konu olup herkese aynı fiyat sunmak oldukça yanlış bir hizmet olmuş olur.

Çünkü neden yakın mesafe taşıma hizmeti alacak kişi ile uzak mesafe hizmeti aynı olsun? Veya neden eşyası az olan kişiler ile çok eşyası olan kişiler aynı ödemeyi yapsın değil mi? Bizler bu noktada bu konuyu şeffaf ve hassas bir şekilde planlamak sureti ile sizlere güvenli bir nakliyat hizmeti sağlıyoruz. Peki, kafanızı çok fazla karıştıran ve sizleri çok meşgul eden nakliye fiyatlarını nelere göre belirliyoruz?

Bizler fiyat belirlemek konusunda ilk öne evden eve taşınma işlemi olacak adres ile yeni adres arasında ki mesafeyi hesaplıyoruz, bu hesaplama işleminden sonra ise sizlerin özel olarak bir istek talebi var ise bunların tamamını göz önünde bulundurmak sureti ile hizmet sunuyoruz. Evden eve nakliye işlemi gerçekleşecek olan eşyaların hacim ve büyüklüğüne göre, eşya kapasitesine göre, doğru bir şekilde eşya taşınması gereken araçlara göre ve nakliye hizmeti sırasında personel sayısı gibi birçok etken ve unsur göz önüne alınarak taşınma hizmeti gerçeklemektedir.

Aynı zamanda bizler her zaman sizleri düşünerek hizmet sağlıyor olup sektörde en kaliteli hizmet doğrultusunda en uygun fiyatlar belirliyoruz. Gerekli fiyatlar ile alakası bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.