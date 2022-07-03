Donanmanın 2. büyük gemisi olacak DERYA'nın inşası sürüyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den donanmanın 2. büyük gemisi DERYA ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Demir, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Donanmamızın 2. büyük gemisi olacak DERYA'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. DERYA'nın Cumhuriyetimizin 100. yılında envantere girebilmesi için var gücümüzle çalışıyor, 2023'e sağlam adımlarla ilerliyoruz."

DERYA hakkında

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Yalova'daki Sefine Tersanesi tarafından inşa faaliyetleri devam eden DERYA ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemiyle süratli şekilde yapmak, gemilerde bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının (İHA) belirli seviyede bakım ve onarımlarının yapılmasına destek sağlamak amaçlanıyor.

26 bin ton taşıyabiliyor

TCG DERYA gemisi 25 metreye yakın azami genişliğe sahip. Saatte 24 deniz mili hıza ulaşabilecek. 26 bin ton deplasmanı ile zorlu deniz koşullarında güvenle ilerleyebilecek.