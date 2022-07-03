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Doğal güzellikleriyle kanyonların kesişme noktasındaki şehir: Kastamonu

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarının son durağı doğal ve tarihi güzellikler şehri Kastamonu oldu.

Eklenme : 03 Temmuz 2022 20:30
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Doğal güzellikleriyle kanyonların kesişme noktasındaki şehir: Kastamonu

'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi'nin yanı sıra Kastamonu, tarihi, doğası zengin mutfağıyla ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.

Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla çeşitli geziler düzenleyen Kültür Sanat Muhabileri Derneği, Şehitler Diyarı ve Evliyalar Şehri olarak bilinen Kastamonu'nun doğal ve tarihsel zenginliklerini tanıtmak için birçok muhabirin katıldığı bir gezi etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılanlar arasında; Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı Sanem Arıkan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu, Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği Genel Başkanı İbrahim Gökdemir ve birçok Kültür Sanat Muhabiri etkinlikte yer aldı.

Etkinlik, Cem Sultan Bedesteni'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile başladı. Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan; "Kastamonu'da her şey mevcut. Doğa açısından en geniş ormanlara sahip olan Kastamonu denizleri, dağları, tarihi eserleri ile bir araya gelerek şehre ayrı güzellik katmıştır. Kastamonu, Gastronomi alanında da çok öncü bir ilimiz. Büyük bir ivme ile turizmde ilerliyoruz. İnşallah hak ettiği noktaya da gelecek" şeklinde konuştu.

Arıkan: Milli mücadelenin kadın kahramanları bu topraklardan çıktı!

Kastamonu'ya hizmet etmekten gurur duyduğunu dile getiren Arıkan, Bunun sebebinin İstiklal yolunda vatan uğruna canını verip şehit olmuş, Türk kadınını en iyi şekilde temsil eden Şerifebacı'nın şehri olmasından kaynaklandığını ve Kastamonu'nun ekonomik, kültürel anlamda olması gereken yere gelebilmesi için hizmet etmeye gönülden hazır olduğunu söyledi. Arıkan, Milli Mücadele döneminde vatanı korumak için öncülük etmiş kadınlar arasında Şerife Bacı gibi kahraman kadınlarımızın ortaya çıkmasında Kastamonu'nun tarihi önemini daha da artırıyor dedi.

Gökdemir: Farkındalık oluşturmak istiyoruz!

Açılış konuşmasını yapan Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği Genel Başkanı İbrahim Gökdemir, "İllerin tarihi ve kültürel değerlerini dernek bünyesinde bulunan basın mensuplarıyla bizzat yerinde görüp medya organlarıyla haber olarak sunmak olduğunu ifade etti.

Farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliklerin düzenlendiğini belirten Gökdemir; "2022 yılında dördüncü ilimizdeyiz. Projemizi Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz Hanımefendi dikkatle incelemekte ve önemsemektedir. Bundan dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımız 81 vilayete iç turizmi yayma çalışmalarında bizim de çorbada tuzumuz bulunuyor. Kastamonu'yu da bugün itibarıyla bu manada ele alacağız ve bütün gün gördüklerimizi, hissettiklerimizi Kastamonu'nun tarihi ve kültürel değerleri açısından gazetelerimizde, televizyon kanallarımızda, makalelerimizde yer vereceğiz" dedi.

Kastamonu'nun tarihi önemine değinen Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu ise konuşmasında, "Şehrin binlerce yıllık tarihe sahip kadim bir şehir olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti

'2 bin 300 tescilli kültür varlığına sahip bir şehir'

Kastamonu'nun turizm konusunda da önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Şenoğlu, "Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesisleri son dönemde yapılan kış turizmle alakalı en önemli altyapı yatırımlarından biri. Ilgaz'a kayak yapmak için gelen misafirler kesintisiz bir biçimde 6 kilometre kayak yapma imkanına sahipler. Böylelikle ilimiz kış turizmi konusunda bölgesinde iddialı bir noktaya geldi. Kastamonu 2 bin 300 civarında tescilli kültür varlığına sahip. Bunlarda yaklaşık bin 400'ü sivil mimari örneği. Kastamonu 3 milli, 5 tane de tabiat parkına sahip bir il. Bugün topraklarının yüzde 70' ormanlar ile kaplı sahil şeridi 170 km olan ve sahilde de 6 ilçesi bulunan çok önemli bir konuma sahip" dedi.

Toplantının ardından Kastamonu Belediyesi'nin ev sahipliğindeki program kapsamında farklı illerden gelen gazeteciler, Kastamonu'nun tarihi ve turistik alanlarından olan Nasrullah Külliyesi, Penbe Han, Kurşunlu Han, Hz. Pir Şeyh Ş aban-ı Veli Külliyesi, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi (Şapka Müzesi, Cumhuriyet Evi, Silah Müzesi, Dantel Müzesi, Bebek Müzesi), Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı ve İsmailbey Külliyesi Horna Kanyonu, Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası ve son olarak Araç ilçesini ziyaret etti.

Tarihi dönemlere ışık turan şehirdir Kastamonu

Milli Mücadele döneminde Kadın kahramanların öncü şehridi Kastamonu, Şerife Bacı'nın yurdudur burası...

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet Devrimi

Atatürk, 23 Ağustos 1925'te Kastamonu ve İnebolu'ya yaptığı seyahatlerde şapkayı halka göstererek kıyafet devriminin ilk işaretini verdi. "Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Medeni ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir onu giyeceğiz." diyen Büyük Atatürk, 27 Ağustos 1925'te de İnebolu'da "Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için, çok cevherli milletimiz için layık bir kıyafettir." diyerek, medeni yaşayışa uyan kıyafetin kabulü gerekliliğini belirtmiştir.

Çanakkale Türküsü'nün yöresidir Kastamonu

Çanakkale türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale savaşını anlatan bazı türküler vardır. Ait olduğu yöre Kastamonu'dur.

Notaya Muzaffer Sarısözen'in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'dur. (Eren 2003:5). İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika'ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.

Çanakkale türküsünün hikayesi bir mektuptan kaynak alınıyor. Bu mektuptan Emrullah Nutku'nun "Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış" adlı kitabında bahsediliyor.

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