40 dönümlük alanı 'keyfine' yaktı

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi gerekmektedir.