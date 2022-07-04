3 üniversite toplamda 62 akademik personel alacak
Kırklareli Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Temmuz 2022 09:19
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 temmuz 2022
Kırklareli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 22 sözleşmeli personel, alacak. Son başvuru tarihi 18 temmuz 2022
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi 17 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 temmuz 2022
Batman Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız