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Dolar 16,83 TL'ye yükseldi

Güne yükselişle başlayan dolar günü 16,83 TL'den kapattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 17:50
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Dolar 16,83 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları16,760016,761016,830016,8310
Avro17,389017,390017,562017,5630
Sterlin20,043020,144020,366020,4680
İsviçre Frangı17,368017,454017,476017,5640
ANKARA
ABD Doları16,730016,810016,800016,8800
Avro17,349017,429017,522017,6020
Sterlin19,983020,193020,306020,5160
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