Dolar 16,83 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar günü 16,83 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,7600
|16,7610
|16,8300
|16,8310
|Avro
|17,3890
|17,3900
|17,5620
|17,5630
|Sterlin
|20,0430
|20,1440
|20,3660
|20,4680
|İsviçre Frangı
|17,3680
|17,4540
|17,4760
|17,5640
|ANKARA
|ABD Doları
|16,7300
|16,8100
|16,8000
|16,8800
|Avro
|17,3490
|17,4290
|17,5220
|17,6020
|Sterlin
|19,9830
|20,1930
|20,3060
|20,5160