Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 12:25
Etler Mahallesi Hapılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına, 2 helikopter, 1 uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız