Kadıköy metroda ortalık fena karıştı! Alkol kavgası yolcular araya girdi

Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
Vakalar artıyor! TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
Vakalar artıyor! TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
DSİ 196 sözleşmeli personel alacak
DSİ 196 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 uzman yardımcısı alacak
Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek - Haritalı
Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek - Haritalı
Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu: Bugün belli oluyor
Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu: Bugün belli oluyor
Bakan Koca'dan Ankara'daki görüntülere tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır!
Bakan Koca'dan Ankara'daki görüntülere tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır!
Tıp merkezinde feci ölüm
Tıp merkezinde feci ölüm
Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu
1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
Yargıtay: Yöneticinin hatası kat maliklerini bağlar
Yargıtay: Yöneticinin hatası kat maliklerini bağlar
24 yıl önceki selde yan yatan binayı krikoyla düzeltmişler
24 yıl önceki selde yan yatan binayı krikoyla düzeltmişler
14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı
14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı
DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
Advertisement
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kadıköy metroda ortalık fena karıştı! Alkol kavgası yolcular araya girdi

KADIKÖY'de metro içerisinde bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 13:22
Yazdır
Kadıköy metroda ortalık fena karıştı! Alkol kavgası yolcular araya girdi

Olay, dün Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında meydana geldi. İddiaya göre, metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu. Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı.

Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
Anadolu Otoyolu'nda kazada alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Otoyolu'nda kazada alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek: 'Gizli ayıpta zaman aşımı yok' kararı
10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek: 'Gizli ayıpta zaman aşımı yok' kararı
Van'da mültecileri taşıyan minibüse ateş açıldı! 1 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı
Van'da mültecileri taşıyan minibüse ateş açıldı! 1 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

https://halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 34.85 oldu.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye avukatlarının baro aidatlarının belediye bütçesinden ödenmesini hukuka aykırı bularak kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi gerekmektedir.
Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

2022 yılı batı-batı atamaları açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)

Haftanın fırsat ürünleri (05-10)

5 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.