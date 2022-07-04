JAKEM personel alacak

JAKEM, bu alımlar için 2022 yılı 2.dönem başvuru emrini yayımladı.

Jandarma at ve köpek eğitim merkez komutanlığında (Nevşehir) Mayın arama köpeği ve sorumlusu kursu, Operasyon köpeği ve sorumlusu kursu, Arama kurtarma köpeği ve sorumlusu kursu, Kadavra tespit köpeği ve sorumlusu kursu, Bomba arama köpeği ve sorumlusu kursu, Özel mayın arama ve temizleme köpeği ve sorumlusu kursu, Uyuşturucu madde arama köpeği ve sorumlusu kursu, Erzak tespit köpeği ve sorumlusu kursu, İz takip köpeği ve sorumlusu kursu, Asayiş köpeği ve sorumlusu kursu, Çay ve tütün tespit köpeği ve sorumlusu kursu, Yangın tespit köpeği ve sorumlusu kurslarının açılması planlandığı duyuruldu.

Bu kurslar için katılmaya istekli personelde aranan nitelikler şu şekilde belirlendi:

1. İstekli olmak

2. Jandarma branşlı uzman erbaş olmak

3. Sicil not ortalaması 90 ve yukarı olmak

4. Komutan kanaatleri olumlu olmak

5. Herhangi bir nedenle tutuklu veya görevden uzaklaştırması devam ediyor olmamak

6. Mesleki safahatı süresince toplamda 6 disiplin cezası puanı almamış olmak

Ön seçmeler 22 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.