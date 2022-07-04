Kızının davetiyelerini dağıtmaya giden baba, uçurumun dibinde ölü bulundu
Tokat'ta, kızının düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıkan ve bir süre sonra kendisinden haber alınamayan müteahhit Cemil Yıldıran'dan acı haber geldi. Cipiyle yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanan Yıldıran'ın cansız bedeni araç dışında bulundu.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ikamet eden Cemil Yıldıran (51) kızının düğün davetiyesini dağıtmak için akşam saatlerinde yola çıktı. Gökal Beldesi'nde cipiyle ilçeye hareket eden Yıldıran'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Kızının davetiyelerini dağıtmaya giden baba, uçurumun dibinde ölü bulundu
200 METREDEN UÇURUMA YUVARLANMIŞ
Düden gölü mevkiinde arama yapan Yıldıran'ın yakınları kaza izine ulaştı. Yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsünün cansız bedeni araç dışında bulundu. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müteahhittin cenazesi bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kızının davetiyelerini dağıtmaya giden baba, uçurumun dibinde ölü bulundu
7 EVLAT BABASIZ KALDI
Evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kızının davetiyelerini dağıtmaya giden baba, uçurumun dibinde ölü bulunduMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız