Dövülen kamyon şoförü, kaçarken tarla bekçisini ezdi

Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
Vakalar artıyor! TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
Vakalar artıyor! TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
DSİ 196 sözleşmeli personel alacak
DSİ 196 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 uzman yardımcısı alacak
Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek - Haritalı
Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek - Haritalı
Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu: Bugün belli oluyor
Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu: Bugün belli oluyor
Bakan Koca'dan Ankara'daki görüntülere tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır!
Bakan Koca'dan Ankara'daki görüntülere tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır!
Tıp merkezinde feci ölüm
Tıp merkezinde feci ölüm
Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu
1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
Yargıtay: Yöneticinin hatası kat maliklerini bağlar
Yargıtay: Yöneticinin hatası kat maliklerini bağlar
24 yıl önceki selde yan yatan binayı krikoyla düzeltmişler
24 yıl önceki selde yan yatan binayı krikoyla düzeltmişler
14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı
14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı
DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dövülen kamyon şoförü, kaçarken tarla bekçisini ezdi

Adana'da kavun yükleme sırasında çıkan kavgada darbedilen kamyon şoförü Halil Acet (51), kaçarken olayla ilgisi olmayan tarla bekçiliği yapan Ramazan Oruç'a (59) çarptı. Hastaneye kaldırılan Oruç hayatını kaybederken, polise teslim olan Acet ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Temmuz 2022 15:19
Yazdır
Dövülen kamyon şoförü, kaçarken tarla bekçisini ezdi

Olay, 26 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A.'ya ait tarladaki işçilerin topladığı kavunlar, kamyon şoförü Halil Acet gelmeyince yerinde kaldı. Bir gün sonra tarlaya gelen Acet, kavunların yüklenmesini isteyince tartışma çıktı. İşçilerin "Bugün de biz kavunları yüklemiyoruz" deyince çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Darbedilen Acet, kaçmak için bindiği kamyonu hareket ettirdi. Acet'in kamyonu, bu sırada olayla ilgisi olmayan tarlada bekçilik yapan Ramazan Oruç'a çarptı. Kamyonun altında kalan Oruç ağır yaralanırken, Acet ise kaçtı.

'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Tarladaki işçiler, Ramazan Oruç'u otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Oruç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförü Halil Acet ise olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan Acet, "Tarlada kavga çıkınca beni dövdüler. Ben de canımı kurtarmak için kaçtım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Acet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı ile 3 kişi yaralandı
Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı ile 3 kişi yaralandı
İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı! O anlar kamerada
İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı! O anlar kamerada
Kızının davetiyelerini dağıtmaya giden baba, uçurumun dibinde ölü bulundu
Kızının davetiyelerini dağıtmaya giden baba, uçurumun dibinde ölü bulundu
İzmir'de boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu
İzmir'de boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu
Kadıköy metroda ortalık fena karıştı! Alkol kavgası yolcular araya girdi
Kadıköy metroda ortalık fena karıştı! Alkol kavgası yolcular araya girdi
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

https://halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 34.85 oldu.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.
Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye avukatlarının baro aidatlarının belediye bütçesinden ödenmesini hukuka aykırı bularak kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi gerekmektedir.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)

Haftanın fırsat ürünleri (05-10)

5 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.