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Müteahhidin metrekare oyununa tazminat cezası

Adana'da yapılacak inşaattan iki daire alan kişi, müteahhidin 'metrekare oyunu'nu fark edince dava açtı. Satılan dairelerin, hem küçük hem de balkonların daireye katıldığı ortaya çıktı. Dava sonucunda müteahhitlik firmasının faiziyle birlikte 195 bin lira ödemesine karar verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Temmuz 2022 16:37
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Müteahhidin metrekare oyununa tazminat cezası

İş insanı Uğur Çubuk, çocukluk arkadaşının tavsiyesi ile aldığı 2 dairenin hem küçük hem de balkonların daireye katıldığı fark edince dava açtı.

İş insanı Uğur Çubuk, 2014 yılında çocuklu arkadaşı doktor A.C'nin ortak olduğu müteahhitlik firmasının Adana'nın Gürselpaşa Mahallesi'nde yapacağı rezidanstan brüt 200 metrekare olan 2 daire almaya karar verdi.

4+1 dairelere 560 bin lira ödeyen Çubuk, inşaat sırasında dairelerin hem küçük hem de balkonun yatak odasına dahil edildiğini gördü.

İADE İSTEDİ ANCAK OLUMSUZ CEVAP ALDI

Sözleşmenin aksi inşaat nedeniyle Çubuk, parasının iade edilmesini istedi ancak olumsuz cevap aldı.

'BALKONLAR KAPATILIP, RUHSATSIZ ODA YAPILDI'

İki dairenin tabusunu aldıktan sonra Uğur Çubuk, müteahhidin ayıplı ürün sattığını iddia ederek Adana 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkemenin atadığı bilirkişi, inceleme yaparak rapor hazırladı.

Buna göre; dairelerin büyüklüğünün sözleşmede belirtilenin aksine brüt 117,44 metrekare, net 76,59 metrekare olduğu, balkonların kapatılarak ruhsata aykırı şekilde oda yapıldığı, odaya yatak odasından geçildiği, odaların giriş kapılarının bağımsız olması gerektiği belirtildi.

4+1 DİTE SATTIKLARI DAİRELER 3+1 ÇIKTI

Sözleşmede 4+1 olarak belirtilen dairelerin 3+1 olduğunun vurgulandığı raporda; dairelerin ayıplı bulunduğu aktarılarak, her iki dairenin ayıp bedelinin 135 bin 114 lira olduğu kaydedildi.

'YÖNETMELİKTE ODADAN ODAYA GEÇİŞ YOK'

Müteahhit firma yetkilileri ise mahkemedeki savunmasında; Uğur Çubuk'un daireleri bizzat gezip gördükten sonra beğenerek aldığını, bu nedenle davanın reddedilmesini istedi.

2019'da görülen dava sonunda mahkeme, yapı ruhsatına aykırı yapılan oda için imar barışından faydalanıldığına değindi.

KAPAT [X]

Mahkeme; söz konusu odaya yatak odasından geçildiğini, imar planında bir odadan diğer odaya geçilerek odaların düzenlenmesine ait bir hükmün olmadığını, yatak odasındaki balkonun kapatılması ile yapılan odanın ancak 'giyinme odası' olarak kullanılabileceğini, imar planında dairelerin mimari projesi hazırlandığı sırada odadan odaya geçecek şekilde bir oda yapılmasının yönetmelikte olmadığını belirtti.

FAİZİYLE BİRLİKTE 195 BİN LİRA ÖDEDİ

Tüm gerekçeleri göz önünde bulunduran mahkeme, müteahhidin, bilirkişi raporundaki bedeli faiziyle birlikte Uğur Çubuk'a ödemesine hükmetti. Müteahhit firma da karara itiraz ederek, dosyayı temyize gönderdi. Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi de bu yılın mayıs ayında yerel mahkemenin kararını onadı. Onama sonrası firma, Uğur Çubuk'a faiziyle birlikte 195 bin lira ödeme yaptı.

'BRÜTÜN İÇERİSİNE İSTİNAT DUVARINI DA KATMIŞ'

Çocukluk arkadaşı tarafından kandırıldığını belirten Uğur Çubuk, bu durumun zoruna gittiğini, bu nedenle dava açtığını söyledi.

Mahkeme kararıyla karşı taraftan 195 bin lira aldığını kaydeden Çubuk, "Bu evi topraktan aldım ve temeli henüz atılmamıştı. İnternet sitesinde, broşürlerde lüks bir rezidans gibi gözüküyordu'' diyerek daireyi çocukluk arkadaşından aldığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta yaşadığını, arkadaşının 'Arsaya bir bak' diyerek kendisini teşvik ettiğini söyleyen Çubuk, ''Yatırım yapılabilecek ve para kazanılabilecek bir arsa. Brüt 200 metrekare, neti de 147'den aşağı gelmez' dedi. Daha sonra gittiğimde duvarları örülüyordu ancak küçüktü. Arkadaşıma dairenin 200 metrekare olmadığını söyledim. Kendisi de brütün içerisinde otopark, havuz ve istinat duvarının da olduğunu söyledi. Bunun mümkün olmayacağını söyleyince kendisi de 'Git mahkemeye ver, hakkını ara. Mahkeme ne derse kabulüm' dedi'' diyerek başından geçenleri anlattı.

'KESİNLİKLE SÖZLEŞMEYE GÖRE HAREKET EDİLMELİ'

Uğur Çubuk'un avukatı Bülent Maraklı ise mahkeme kararlarının tüketici açısından çok önemli olduğunu söyledi. Maraklı, ev satın alanların kesinlikle sözleşmeye göre hareket etmesi gerektiğini de belirtti.

Maraklı, kararın emsal olduğunu olduğuna da dikkat çekti.

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