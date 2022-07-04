Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 18:38
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.''Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız