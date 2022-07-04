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Süper Lig'de fikstür çekildi: Derbi tarihleri belli oldu

Ligde yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar gününden itibaren lige ara verilecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 20:06
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Süper Lig'de fikstür çekildi: Derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ligde yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar gününden itibaren lige ara verilecek.

23 Aralık'tan itibaren tekrar devam edilecek sezon, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle:

FTA Antalyaspor - Galatasaray

V.F. Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Y. Kayserispor

DG Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Konyaspor

M.Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

A. Hatayspor bay

KAPAT [X]

- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Çözüm bekleyen 6 ana konuyu, vakit kaybetmeden hemen hayata geçirdik"

Kulüp temsilcileri ve TFF yöneticilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yeni yönetimi olarak 16 Haziran'da göreve geldiklerini ve tam 18 gündür iş başında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak kısa zamanda çok önemli adımlar attık. Göreve gelmeden önce yaptığımız çalışmalarımız ve tespitlerimize göre acil çözüm bekleyen 6 ana konuyu, vakit kaybetmeden hemen hayata geçirdik. Birincisi, yabancı futbolcu uygulamasını 1 yıl aynı şekilde devam ettirme kararı aldık. 18 yaş altı 3 tane milli oyuncuyu yeni sezonda Süper Lig ekiplerine katabilecek. İkincisi, kulüp harcama limitlerine yeni düzenleme getirdik. Üçüncüsü, kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısada sürede bitirerek sözleşmeyi imzaladık. Dördüncüsü, vergi borçlarında muafiyeti bu dönem için gerçekleştirdik. Beşincisi, rezerv ligi başlattık. Altıncısı, deplasman yasağını kaldırdık, yüzde 30'a kadar izin verilmesini sağladık."

Özellikle çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını ve bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Büyükekşi, "Gündemdeki en önemli konulardan birisi de fikstürünü çekeceğimiz Spor Toto Süper Lig değerini arttırabilmek. Çünkü biliyoruz ki ligin kalitesini, marka değerini arttırırsak amaçlarımıza ulaşmamız çok daha kolay olacak. TFF olarak çok önemli hedefler koyduk. Dijitalleşmeyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Acil çözüm bekleyen konularda önemli adımlar atacağız, lige değer katacak projeler için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Süper Lig'in izlenme bilirliğini arttırabilmek için bir çok çalışma yaptıklarını ve 105 ülkede izlenme sayısı olan yayıncı kuruluşun 150 ülkede yayın yapması için bir hedef koyduklarını dile getiren Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bu sayı çok önemli. Sayıyı arttırmayı arzu ediyoruz çünkü Bein Sports global bir marka ve futbol yayıncılığında uluslararası bir değer. Kulüplerimize de gelir kaynakları nasıl yapabiliriz, onun için ayrıca çalışmalar yapıyoruz. Bu projelerden biri de geçen gün açıkladığım konser projesi. Başkanlık yaptım ben de, Anadolu kulüplerinde seyirci sayılarımızın az olduğunu yaşadım. O yüzden farklı etkinliklerle seyirci sayısını ve geliri artırmak için önemli çalışmalar hedefliyoruz. Başlangıç ayağı olarak da fikstür çekimimiz onurlandıran sanatçı Göksel'e çok teşekkür ediyorum."

- "Yeni sezonla birlikte yeni bir kültür oluşturmak istiyoruz"

"Süper Lig'de, başlayan yeni sezonla birlikte yeni bir kültür oluşturmak istiyoruz." diyen Büyükekşi, kadınların daha çok maça geldiği, hakemlerin değil futbol güzelliklerinin ve kalitesinin konuşulduğu bir futbol iklimi hedeflediklerini vurguladı. Büyükekşi, "Bunun içinde Fair-Play'e, güzel hareketlere prim veren anlayışımız olacak. Güzel oyunu daima desteklemek istiyoruz. Tüm kulüplerimizin de Fair-Play konusunda aynı doğrultuda hareket edeceğine inanıcım tam. Adil bir spor anlayışı sonucu ulaşılan zaferde çok büyük onur var." diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda her şeyin çok farklı olmasını umut ettiğini ve bunu kulüplerle birlikte başaracağını da kaydederek, fikstürün herkese hayırlı olmasını diledi.

- TFF tarihinde ilk

TFF tarihinde ilk kez bir fikstür çekimini bir kadın yaptı. Şarkıcı Göksel, takımları temsil eden topların bulunduğu kavanozun başına geçerek seçim yaptı. Fikstürde çıkan takımların yöneticileri de video izletildikten sonra sahneye çağrıldı.

Bir şarkısını da söyleyen Göksel, "Bütün Türk kadınları adına buradayım. Güzel bir kadere, kısmete elçiyim, bu benim için onur. Umarım harika bir sezon geçiririz." dedi.

Daha sonra çekilecek fikstür ve uygulamalarla ilgili bilgi verildi. Yeni sezon fikstüründe uygulanacak yeni kararlar şöyle sıralandı:

- Fikstür anahtarı sezon boyu simetrik olacak, hiç bir takım sezon boyunca birbirini takip etmeyecek.

- Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarından, aynı anda sadece iki tanesi iç sahada olacak.

- Hiç bir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

- Derbilerden biri iç sahada diğeri deplasmanda olacak, üç takımdan ikisi birbiriyle oynarken diğer takım Trabzonspor'la maç yapamayacak.

- Avrupa turnuvalarında yer alacak takımlar, ligin 1, 3, 6, 9 ve 12. haftaları arasında birbirleriyle karşılaşamayacaklar.

- Derbiler üst üste ardışık haftalara denk gelemeyecek.

- Hiç bir takım, 4 büyük takımla üst üste karşılaşamayacak.

- 8 İstanbul takımından sadece 5 tanesinin içerde oynaması sağlanacak.

- 6 farklı torba oluşturuldu. Şampiyonlar Ligi ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe bir torbada, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ekipleri bir torbada, İstanbul takımları Galatasaray ve Beşiktaş bir torbada, İstanbulspor ve Kasımpaşa bir torbada, Ümraniyespor ve Karagümrükspor bir torbada, kalan 8 takım da başka bir torbada numara çekilecek.

Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak.

Çekilen fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

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