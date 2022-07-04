Alkollü yolcu taksi şoförünü ısırdı, darbetti, aracına binip kaza yaptı

Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Memur maaşlarına dair katsayı genelgesi yayımlandı
Memur maaşlarına dair katsayı genelgesi yayımlandı
Bakan Bilgin 'EYT' için tarih verdi
Bakan Bilgin 'EYT' için tarih verdi
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Bakan Koca tepki göstermişti: Sürücülere para cezası uygulandı
Bakan Koca tepki göstermişti: Sürücülere para cezası uygulandı
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları yapıldı
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları yapıldı
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Ambulans şoförü ile ATT, hastayı bırakıp doktora saldırdı
Ambulans şoförü ile ATT, hastayı bırakıp doktora saldırdı
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
Vakalar artıyor! TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
Vakalar artıyor! TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
DSİ 196 sözleşmeli personel alacak
DSİ 196 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 uzman yardımcısı alacak
Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek - Haritalı
Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek - Haritalı
Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu: Bugün belli oluyor
Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu: Bugün belli oluyor
Tıp merkezinde feci ölüm
Tıp merkezinde feci ölüm
Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu
1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu
Advertisement
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Alkollü yolcu taksi şoförünü ısırdı, darbetti, aracına binip kaza yaptı

Manisa'da, taksici sürücüsü Ali Hallaç (47), tartıştığı alkollü müşterisi Alparslan Türkeş D. (34) tarafından ısırılarak, darbedildi. Daha sonra taksinin direksiyonuna geçen Alparslan Türkeş D., araçla kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Temmuz 2022 20:48
Yazdır
Alkollü yolcu taksi şoförünü ısırdı, darbetti, aracına binip kaza yaptı

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, İstanbul-İzmir karayolu Yunusemre ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ali Hallaç, 45 T 0164 plakalı aracıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünden, biri kadın iki yolcu aldı. İzmir'e gitmek üzere yolan çıkan Ali Hallaç ile müşterisi Alparslan Türkeş D., arasında tartışma çıktı.

Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aracını yolun sağına çeken Ali Hallaç'a, müşterisi Alparslan Türkeş D. saldırmaya başladı. Alparslan Türkeş D., Hallaç'ı başı, boynu ve kollarından ısırdı. Ardından saçlarından sürükleyerek taksiden indirdi. Yere düşen Hallaç'a tekme ve yumruk atmayı sürdüren öfkeli saldırganı çevredekiler güçlükle engelledi. Vatandaşların elinden kurtulan Alparslan Türkeş D., bu kez taksiye binerek çalıştırdığı araçla kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Alparslan Türkeş D.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. 1.70 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Alparslan Türkeş D., ifadesinde, taksimetrenin fazla yazması nedeniyle Hallaç'ı darbedip, ısırdığını söyledi. Alparslan Türkeş D., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan taksici Hallaç ise boynu, kolları ve kafasında ısırılma sonucunda oluşan yaralar sebebiyle tedaviye alındı. Hallaç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"MAALESEF BANA BUNU YAPAN ADAM SERBEST KALDI, BENİM ÇOK ZORUMA GİDİYOR"

Yaşadıklarını anlatan Ali Hallaç, şunları söyledi:

* "Saçlarımı yakaladı, vites kutusuna doğru eğdi ve ısırmaya başladı. Başımdan kan boşalmaya başladı. Çok acı çektim. Saçlarımı öyle bir çekiyordu ki kafa derim yüzüldü sandım, öleceğimi sandım.

* Daha sonra polisler ve ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. Başıma 3 dikiş atıldı. Boynumda ısırıklar var. Kollarım yaralandı. Bu adamın cezalandırılması için ölmem mi gerekiyordu? Manşetlere bir taksici cinayeti haberi daha mı çıkması gerekiyordu?

* Maalesef bana bunu yapan adam serbest bırakıldı. Bu benim çok zoruma gidiyor. Bu saatten sonra ben mesleğimi yapabilecek miyim, ondan da emin değilim. Psikolojim bozuldu, travma geçiriyorum. Belki bu saatten sonra taksicilik de yapamayacağım."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
ABD'deki silahlı saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
ABD'deki silahlı saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Şarampole devrilen tanker alev aldı, sürücü öldü
Şarampole devrilen tanker alev aldı, sürücü öldü
Müteahhidin metrekare oyununa tazminat cezası
Müteahhidin metrekare oyununa tazminat cezası
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil dahil 5 tutuklama
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil dahil 5 tutuklama
14'üncü kez kayboldu, polis çalışma başlattı
14'üncü kez kayboldu, polis çalışma başlattı
Baba-oğul hastanede 2 güvenlikçiyi darp etti, üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı
Baba-oğul hastanede 2 güvenlikçiyi darp etti, üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

https://halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 34.85 oldu.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.
Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye avukatlarının baro aidatlarının belediye bütçesinden ödenmesini hukuka aykırı bularak kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi gerekmektedir.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)

Haftanın fırsat ürünleri (05-10)

5 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.