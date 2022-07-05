Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2022

Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.



YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedeli askerlik 2022 yılı ilk yarısı için 56 bin 500 olarak belirlenmişti. Hesaplamalar ile bedelli ücretinin 79 bin 660 TL civarı bir tutara ulaşması bekleniyor. RESMİ miktarı Milli Savunma Bakanlığı açıklayacak.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLUYOR!

Memur ve memur emeklisi zammına göre her altı ayda bir belirleniyor. ÜİK'in haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra memur zam oranı belli oldu. Böylece memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı 41,85 oldu. Buna göre yakında MSB yeni bedelli askerlik ücretini açıklayacak.



Bedelli askerlik affına ilişkin yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni bir fırsat tanınacak.

Bir takvim yılında 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar da kapsam içine alınacak. Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi 72'ye yükseltildi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi birer yıllık süreyle 72'ye yükseltilecek.

Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara ek sınav hakkı tanınacak.

Astsubaylar da artık 9'uncu derece 1'inci kademe yerine 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlayacak.

BAKAYA - YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için geçerli olan fiyatı, yani 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlendi.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklandı. 2021 yılı ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira ödenen bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti. 2022 yılı ikinci 6 ayı için bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında uygulanacak memur zammına bağlı olarak artış gösterecek.