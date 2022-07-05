Diyarbakır'da polis karakoluna hain saldırı
Diyarbakır'ın Yenişahir ilçesinde polis karakoluna EYP'li saldırı düzenlendi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 07:36
Diyarbakır merkez Yenişehir'deki Şehitlik Caddesi'nde polis karakoluna yapılan el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı akşam saatlerinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler el yapımı patlayıcılarla karakol önene geldi.
EYP'leri karakola atan saldırganlar başarılı olamayınca patlayıcılar yol ortasında infilak etti. Büyük bir sesle oluşan patlama sonrası çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinden hemen uzaklaştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız