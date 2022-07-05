Fiyatlar yükseldi, vatandaş araç kiralamaya yöneldi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Memur maaşlarına dair katsayı genelgesi yayımlandı
Memur maaşlarına dair katsayı genelgesi yayımlandı
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Bakan Koca tepki göstermişti: Sürücülere para cezası uygulandı
Bakan Koca tepki göstermişti: Sürücülere para cezası uygulandı
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları yapıldı
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları yapıldı
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Ambulans şoförü ile ATT, hastayı bırakıp doktora saldırdı
Ambulans şoförü ile ATT, hastayı bırakıp doktora saldırdı
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fiyatlar yükseldi, vatandaş araç kiralamaya yöneldi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el otomobil pazarı ve oto kiralama sektörü de canlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 08:10
Yazdır
Fiyatlar yükseldi, vatandaş araç kiralamaya yöneldi

Araç kiralama şirketleri vatandaşların ellerini çabuk tutmasını tavsiye ederken, bir günlük araç kirası 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. 'Merdiven altı' işletmelere karşı uyaran ilgililer, vatandaşların mağdur olmaması için 'Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne bağlı olan yetkili yerden araç kiralamalarını tavsiye ediyor. Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Gökhan Çalışkan "Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan aksamaların yanı sıra çip krizinin de sürüyor olması, talebi ikinci ele kaydırırken, fiyatların yükselmesi araç kiralama sektörünü de hareketlendirdi" dedi.

Bu yılın başından itibaren hareketlenen ikinci el otomobil piyasasının tatil sezonunun gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla daha da canlandığını kaydeden Çalışkan "Talebin yanı sıra fiyatların da artıyor olmasıyla araç kiralama sektörüne ciddi oranda yönelme oldu. Orta segment bir otomobilin 300-400 bin lira gibi rakamlara alındığı bu dönemde vatandaşlar, araç ihtiyaçlarını kiralama sektörüne yönelerek karşılamaya başladı.

Kiralama firmaları bayram dönemi için araçlarının rezervasyonlarını haftalar öncesinde kapattı" dedi. Araç kiralama sektöründe talebin yüzde 100'den fazla artış gösterdiğine dikkati çeken Çalışkan, şöyle konuştu: Şu an araç kiralama firmalarında talep karşılanamıyor, kiralık araç kalmadı diyebiliriz. Talebin karşılanamaması fiyatların da yüzde 35 yükselmesine sebep oldu. Bir iki ay daha bu yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Otomobil fiyatlarında sert yükseliş tüketiciyi ucuz modellere yöneltti
Otomobil fiyatlarında sert yükseliş tüketiciyi ucuz modellere yöneltti
Son iki ayda fasulyede yüzde 38, pirinçte yüzde 33'lük fiyat artışı oldu
Son iki ayda fasulyede yüzde 38, pirinçte yüzde 33'lük fiyat artışı oldu
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
PTT, elektrikli dağıtım araçları sayısını her geçen gün arttırıyor
PTT, elektrikli dağıtım araçları sayısını her geçen gün arttırıyor

Bu Habere Tepkiniz

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 34.85 oldu.
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.
Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye avukatlarının baro aidatlarının belediye bütçesinden ödenmesini hukuka aykırı bularak kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Temmuz Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Tuba Büyüküstün şaşırttı!

Tuba Büyüküstün şaşırttı!

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, estetikli ünlülerin kervanına katıldı. İkiz annesi olan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu yüzünde ufak değişimler yaptı.