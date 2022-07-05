Kıdem tazminatında tavan belli oldu! 10 yıllık çalışan 153 bin lira alacak

TÜİK'in, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere yüzde 42.35; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.

Kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira oldu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, gerekli düzenlemelere ilişkin genelge yayımladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

10 yıllık çalıyan 153 bin 714 TL alacak

Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.