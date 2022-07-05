Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 azalışla 2.403,81 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,17 puan değer kaybederek 2.403,81'e indi. Toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 1,89 ile turizm oldu.

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini, bunun da risk iştahını baskıladığını belirterek, küresel pay piyasalarındaki dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini söyledi.

Haftanın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.