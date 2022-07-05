Çaya yüzde 9,5 zam
Çaya yüzde 9,5 zam
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele değerlendirmesi
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele değerlendirmesi
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Memur maaşlarına dair katsayı genelgesi yayımlandı
Memur maaşlarına dair katsayı genelgesi yayımlandı
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Bakan Koca tepki göstermişti: Sürücülere para cezası uygulandı
Bakan Koca tepki göstermişti: Sürücülere para cezası uygulandı
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları yapıldı
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları yapıldı
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Ambulans şoförü ile ATT, hastayı bırakıp doktora saldırdı
Ambulans şoförü ile ATT, hastayı bırakıp doktora saldırdı
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak

İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı tatili öncesi valiliklere alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi. Denetimler 07 Temmuz'da başlayacak ve 18 Temmuz'a kadar sürecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 10:14
Yazdır
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak

İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi.

Genelgede, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında trafik denetimlerinin 07 Temmuz'da başlayacağı ve 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi. Bu tarihler arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9.580 ekip, 17.529 personel olmak üzere toplam 114.960 ekip, 210.352 personel görev alacak.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgede denetim ve can kaybı arasında ters orantılı bir ilişki bulunduğu gerçeğinden hareketle, trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergahlarda ekip ve yaya olarak görünür olması istendi.

Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı döneme rastlamasına bağlı olarak karayolu üzerindeki "turizm ve tarımsal" amaçlı seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artış olacağı bu nedenle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi istendi. Bu kapsamda trafik denetimlerinin 07 Temmuz'da başlayacağı ve 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.

''Bayramını kemerli olsun''

Bu bayramda trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanacak.

"Bayramınız Kemerli Olsun" sloganın yer aldığı görseller billboardlar ve sosyal medya platformları başta olmak üzere kurumsal iletişim sayfaları ve yerel/ulusal basın/yayın organlarında paylaşılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, havalimanı, AVM, yolcu durakları gibi alanlarda bu görsellere yer verilecek.

Denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan materyaller ile https://www.trafik.gov.tr internet adresinde de yer alan kamu spotları, yerel tv kanalları ve uygun mecralarda yayınlanacak.

Bayramda ekipler görünür olacak

Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek. Genel hizmet/asayiş birimlerinden trafik denetim ekiplerine takviye yapılacak.

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nun geliştirilmesi amacıyla görünür olmaları sağlanacak.

Belirlenen güzergahlardaki ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, arkadaki araç sürücülerini rahatsız etmemesi için tepe lambalarının arka kısmında bulunan led grupları kapatılacak.

"Maket/Model Trafik Ekip Aracı" ve "Maket/Model Trafik Personeli"nin temiz ve bakımlı olacak, araçların gece görünürlüğünün artırılması için tepe lambaları çalışır vaziyette bulundurulacak.

KAPAT [X]

Yüz yüze iletişim kurulacak

Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemler en kısa sürede tamamlanacak.

Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak "Yüz Yüze İletişim" kurulacak. Sürücüler, hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte bir on dakika mola verilerek "dikkat ve konsantrasyonları"nın dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.

Otoyollarda duraklamaya izim yok

Otoyol ve devlet karayollarında dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonları kenarlarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme gibi ihlallerin önlenmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak, günlük olarak takip edilecek ve kesinlikle parklanmaya müsaade edilmeyecek.

Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, yol kenarlarında ürün satışı yapılan yerlerin önlerinde ve banket/emniyet şeritlerinde duraklama yapma/park etme ile yol kenarı tezgahlarına ait ürün bilgi yazılarının karayolu kenarlarında, işaret levhalarında ve karayolu sınır çizgisinin içerisinde bulundurulmasına izin verilmeyecek.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Yoğunluk durumları takip edilerek, gerektiğinde terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilecek. 66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmeyecek. Otobüslerde sivil personel görevlendirilmesi uygulamasına bu bayramda da devam edilecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Terminallere giriş-çıkış yapan bütün otobüs ve şoförler ile takograflar denetlenecek.

Otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek yolcuların "otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları", şoförlerin ise "taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları" konularında bilgilendirilecek.

KAZALARIN YOĞUN OLDUĞU İLK 20 GÜZERGAHTAKİ TEDBİRLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

İhtiyaç duyulduğunda, Polis ve Jandarma Trafik Ekiplerince müşterek denetimler gerçekleştirmek üzere karma ekipler oluşturulacak. Bayram süresince helikopter, drone, ve İHA türü hava taşıtlarından özellikle trafiğin yoğunlaşacağı (tatilin başlangıç ve bitiş) tarihler başta olmak üzere trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde azami şekilde yararlanılacak.

Son üç yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergahtaki tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergahlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek. Radarla hız denetimlerinin özellikle hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde gerekli işaretlemeler yapılarak gerçekleştirilecek.

UYKUSUZ VE YORGUN SÜRÜCÜLER ARAÇ DIŞINA DAVET EDİLECEK

Trafiğin yoğun olduğu 16.00-20.00 saatleri ile özellikle ülke genelinde yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arasında, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riski arttığından dolayı 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak. Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak.

Ağır tonajlı taşıtlar ile traktörlerde bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçler, kasa ve römorkların arkasındaki reflektörler ile koruma çerçeveleri (arka ve yan) kontrol edilecek. Tarımsal faaliyetler kapsamında göç alan/veren yerler arasında trafik denetimleri artırılacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçlar, traktörler, biçerdöverler vb.nin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine müsaade edilmeyecek.

Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları (standart dışı renkte daha güçlü ampul ve ışık veren ya da güçlü beyaz led ampul vb.) ile harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla asayiş ekipleriyle birlikte müşterek denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten men edilecek.

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının koruma başlığı ve gözlüğü kullanmasının trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri artırılacak.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik 24.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda denetimlere ağırlık verilecek.

Araç trafiğiyle birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen kurban satış/kesim alanları, şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, yaya güvenliğini sağlayacak şekilde ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Perili Köşk icradan satışa çıkıyor
Perili Köşk icradan satışa çıkıyor
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek
İçişleri'nden Ümit Özdağ'a 'iç savaş kışkırtıcılığından' suç duyurusu
İçişleri'nden Ümit Özdağ'a 'iç savaş kışkırtıcılığından' suç duyurusu

Bu Habere Tepkiniz

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
KPSS'den önce çözülmesi gereken sorular

KPSS'den önce çözülmesi gereken sorular

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Kitaplari/KPSS-Denemeler/
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 34.85 oldu.
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.
Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye avukatlarının baro aidatlarının belediye bütçesinden ödenmesini hukuka aykırı bularak kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Temmuz Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Tuba Büyüküstün şaşırttı!

Tuba Büyüküstün şaşırttı!

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, estetikli ünlülerin kervanına katıldı. İkiz annesi olan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu yüzünde ufak değişimler yaptı.