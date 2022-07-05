Dolar yeniden 17 TL seviyesine geldi

Geçen hafta 16,60'dan 16,75 liraya yükselen dolar, yükselişini dün yeni haftaya da taşıdı.

Dün TÜİK'in haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 78,6'ya yükseldiğini açıklamasının ardından dolar 16,80 lirayı aştı.

Güne yatay seyirle başladıktan sonra yönünü yukarı çeviren dolar/TL yeniden 17 seviyesini gördü.

Euro/TL ise 17,49-17,51'lerde seyrediyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,3 artışla 105,2'den işlem görürken, euro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 düşüşle 1,04'ün hemen altında hareket ediyor.

Uzmanlar, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini ve bunun da risk iştahını baskıladığını belirterek, döviz piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini söyledi.

Haftanın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini aktaran uzmanlar, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini ifade etti.