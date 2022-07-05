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Zırhlı Birlikler darbe davasında 29 askerin müebbet hapsi onandı

Yargıtay, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 29 eski askere verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'e "kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 16 yıl hapis cezaları onandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 11:11
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Zırhlı Birlikler darbe davasında 29 askerin müebbet hapsi onandı

Daire, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 53 sanıklı davada 10 Temmuz 2019'da verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Sözde yurtta sulh konseyi üyeleri arasında gösterilen ve Genelkurmay çatı davasında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'e, 15 Temmuz şehidi Emin Güner'in ölümünden sorumlu tutularak "kasten adam öldürme" suçundan verilen "müebbet" hapis cezası ile 15 Temmuz gazisi Nejmettin Utuş'un yaralanmasından dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs"ten verilen 16 yıl hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Levent Doğan'a verilen 7 yıl 6 ay hapis ile İsmail Üzüm ve Emrah Şensoy'a aynı suçtan verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezaları da Daire tarafından onandı.

Dönemin okul komutanı eski albay Sefa Alkan ile Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin darbe davasında da yargılanan eski albay Süleyman Karaca hakkındaki beraat kararları onanarak, hukuka uygun bulundu.

"Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar eski albay İsa Sancaklı, eski yarbay Fatih Çubukçu, eski binbaşılar Özkan Gürkol ve Semih İlhan ile eski teğmenler Abdülkadir Çiçek, Enes Daşçı, Resul Doğan ve Yavuz Ali Üçler'e ilişkin hükümler de Daire tarafından onandı.

Aynı suçtan müebbet hapse mahkum edilen sanıklar Ahmet Faruk Çavuş, Ali Osman Karahan, Ali Suat Yurdakul, Burak Çakır, Erdal Yetim, Faruk Yaman, Fatih Karaaslan, Fatih Mehmet Kılıç, Harun Bulut, Harun Uğur, İbrahim Akça, İbrahim Zengin, Koray Korkmaz, Mehmet Ayaz, Muhammet Macit, Murat Akkuru, Ömer Faruk Göçük, Öztürk Gür, Sefa Aygün, Sinan Ünal ve Yusuf Akbulut hakkındaki hükümlerin de onanması kararlaştırıldı.

Daire, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçuna yardım"dan 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen süreli hapse mahkum edilen Ahmet Han Büyüksakallı, Cem Tuce, Mehmet Sıddık Çoban, Muharrem Erdem, Mustafa Acar, Oktay Culha, Orhan Kutlu hakkındaki hükümleri de hukuka uygun buldu.

- Bozma kararları

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapse mahkum edilen sanık Fethi Göçer hakkındaki hükmü gerekli araştırma yapılmadan verildiği gerekçesiyle bozdu. Daire, aynı suçtan müebbet hapsine karar verilen sanıklar Mehmet Ferit Demirci ve Resül Çoban hakkındaki hükümleri de sanıkların eylemlerinin "suça yardım" kapsamında olduğu gerekçesiyle bozulmasını kararlaştırdı.

Darbe girişimine yardım eden sıfatıyla katıldıkları belirtilerek 13 yıl 4'er ay hapse mahkum edilen sanıklar Ahmet Çakır, Bilal Nuri Gelebek, Cihan Özmen, Ensar Hüdai Sağkal, Harun Erken, Hasan Çelen, Mustafa Koçak ve Ramazan Demirkol hakkındaki mahkumiyetler de bozuldu. Dairenin kararında bu sanıkların eylemlerinin toplanan deliller kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

- Darbe başarılı olsaydı Ankara'yı ikiye bölerek yöneteceklerdi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 15 Temmuz'da Zırhlı Birlikler tümeninde meydana gelen olaylar ile 15 Temmuz öncesi yapılan planlamaya yer verilmişti.

Buna göre, 15 Temmuz'dan önce yapılan darbe toplantısında olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker Zırhlı Birlikler Tümeninin, firari yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ali Kalyoncu da 28. Mekanize Piyade Tugayının komutasını ele geçirmek için seçildi.

Toplantıda harita üzerinde Ankara'yı ikiye bölen darbeciler, Ankara'nın yarısını Etimesgut Zırhlı Birliklere, diğer yarısını da 28. Mekanize Piyade Tugayının kontrolüne bıraktı. Ayrıca sözde sıkıyönetim atama listesinde de Kırker ile Kalyoncu'nun isimleri "Ankara sıkıyönetim komutan yardımcısı" olarak yer aldı.

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Yapılan planlama doğrultusunda da 15 Temmuz akşamı ilgili askeri birliklere giderek komutayı devralan darbeciler, Ankara'nın cadde ve sokaklarında kontrolü sağlamak için mühimmat yüklü zırhlı araçları kışla dışına çıkarma emri verdi.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde AK Parti Genel Merkezi ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeye gönderilen iki tank, vatandaşların karşı koyması üzerine birliklerine dönmek zorunda kaldı. Bu esnada vatandaşlardan Emin Güner, hareket halindeki tanktan düşerek şehit oldu, Nejmettin Utuş, Abdussamed Erdemir, Cihan Karakoç, Evren Karakoç, Soner Murat Mirza, Süleyman Canoğlu ve Mustafa Şağban da yaralandı.

Dışarıda bunlar yaşanırken tümendeki darbeciler, mühimmat yüklü çok sayıda tankı yeniden Ankara sokaklarına çıkarmak için bir kez daha harekete geçti ancak darbe karşıtı askerler, darbecileri etkisiz hale getirerek bu girişimi önledi.

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