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Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv satışlarında ilk sırayı Fiat alırken, Fiat'ı Renault ve Ford takip etti- Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 11:16
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Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran 2021'e kıyasla yüzde 1 artarak 80 bin 652 oldu.

Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,5 azalışla 16 bin 518 seviyesinde kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,4, otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre de yüzde 7,9 genişledi.

- Toplam pazarda ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 17 bin 871 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 12 bin 438 satışla Renault ve 6 bin 640 satışla Ford takip etti.

Volkswagen, 6 bin 106 satışla dördüncü ve Hyundai 4 bin 128 satışla beşinci sırada yer aldı.

Haziran ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 13 bin 601 ile Fiat oldu. Bunu 11 bin 336 satışla Renault ve 5 bin 584 satışla da VW izledi.

Hyundai, 3 bin 608 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Opel 3 bin 574 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

- Lüks ve spor otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Haziran ayında 67 Lexus, 30 Porsche, 11 Jaguar, 11 Maserati, 2 Ferrari, 2 Aston Martin ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında haziran ayında 5 bin 824 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

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Ford'u, 4 bin 270 satışla Fiat ve 1.102 satışla Renault izledi.

Peugeot 944 satışla dördüncü ve Citroen 670 satışla beşinci oldu.

Haziran ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO880088
ASTON MARTIN220022
AUDI1,1611,161001,1611,161
BENTLEY110011
BMW1,2161,216001,2161,216
CITROEN1,9521,95267067002,6222,622
CUPRA35835800358358
DACIA3,3893,3890003,3893,389
DFSK7777007777
DS14414400144144
FERRARI220022
FIAT13,5861513,6014,1441264,27017,73014117,871
FORD2705468165,7111135,8245,9816596,640
HONDA01,7621,762001,7621,762
HYUNDAI2,8157933,6085205202,8151,3134,128
ISUZU071881957188195
IVECO01311310131131
JAGUAR1111001111
JEEP24724700247247
KARSAN0373737037
KIA1,6721,67236836802,0402,040
LAMBORGHINI00000
LAND ROVER585870700128128
LEXUS6767006767
MASERATI1111001111
MAZDA2525002525
MERCEDES-BENZ2,2782,27858758702,8652,865
MG14114100141141
MINI7979007979
MITSUBISHI54541161160170170
NISSAN88588526260911911
OPEL3,5743,57454154104,1154,115
PEUGEOT3,0373,03794494403,9813,981
PORSCHE3030003030
RENAULT9,4461,89011,3361,1021,1029,4462,99212,438
SEAT54354300543543
SKODA2,1492,149002,1492,149
SMART00000
SSANGYONG3333393907272
SUBARU4141004141
SUZUKI16916900169169
TOYOTA2,8613783,2395565562,8619343,795
VOLKSWAGEN5,5845,58452252206,1066,106
VOLVO7747740774774
TOPLAM:28,97835,15664,1349,8996,61916,51838,87741,77580,652
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