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THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

EUROCONTROL verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da günlük 1510 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan üçüncü hava yolu şirketi olan THY, bayrak taşıyıcı şirketler arasında en çok sefer icra eden hava yolu şirketi özelliğini korudu. İstanbul Havalimanı ise mayıs ayında 5 milyon 661 bin 151 yolcu ile Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 11:51
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THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre de İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

EUROCONTROL, 27 Haziran-3 Temmuz'u kapsayan bu yılın 26. haftasına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde Avrupa genelinde 214 bin 216 hava trafiği icra edildi. Bu trafik, koronavirüs salgını öncesi 2019'un aynı dönemindekinin yüzde 86,3'üne karşılık geliyor.

Günlük 1510 sefer sayısıyla Avrupa'da en çok uçuş yapan üçüncü hava yolu şirketi olan THY, bayrak taşıyıcı şirketler arasında en çok sefer yapan hava yolu şirketi özelliğini korudu. Belirtilen tarihlerde günlük 2 bin 982 uçuş ile Ryanair ilk, Easyjet 1571 seferle ikinci sırada yer aldı. Alman hava yolları Lufthansa ise 1153 sefer ile THY'nin ardından dördüncü oldu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki hesabından EUROCONTROL verilerini paylaşarak, "Ülkemiz ve hava yolumuz ile gurur duyuyoruz. Avrupa'da bayrak taşıyıcı hava yolları arasında günlük sefer sayısında birinciyiz. Takip eden hava yolundan günde 350 sefer daha fazla yapıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

- İstanbul Havalimanı mayıs ayı yolcu sayısında Avrupa birincisi

İstanbul Havalimanı ise mayıs ayında 5 milyon 661 bin 151 yolcu ile Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İGA'yı 5 milyon 341 bin 644 yolcu ile Londra Heathrow, 5 milyon 227 bin 412 yolcu ile Paris Charles De Gaulle havalimanları takip etti.

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından, son günlerde yaşanan personel eksikliği ve grevler nedeniyle binlerce uçuşun iptal olduğu Avrupa genelindeki havalimanlarında oluşan uzun kuyruklara, İstanbul Havalimanı'nda çocuk oyun alanındaki yoğunluk resmini paylaşarak atıfta bulundu.

Samsunlu, "Havacılığın dünyada gündemi beklenenden güçlü talep artışı ve başta güvenlik ve yer hizmetlerinde olmak üzere personel eksiklikleri sonucu havalimanlarında oluşan kuyruklar, yaşanan grevler, yığılan bavullar. Bizde de kuyruk var." değerlendirmesini yaptı.

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