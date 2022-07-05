Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Temmuz 2022 12:55
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi.
Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız