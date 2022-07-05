Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Siirt'te terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 12:58
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce farklı adreslere düzenlenen eş operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, kurusıkı tabanca, fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız