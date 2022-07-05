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Ankara'da '50 anıt ağaç kesildi' iddialarına yanıt

AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Orman İşletmesi'nin 50 anıt ağacı kestiğini ileri sürdü. O iddiaya Orman Genel Müdürlüğü'nden ağaçların, 'anıt' olmadığı cevabı geldi.

Kaynak : NTV
Eklenme : 05 Temmuz 2022 13:24
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Ankara'da '50 anıt ağaç kesildi' iddialarına yanıt

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki 50 anıt ağacının kesildiği iddiasına Orman Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Sarıçalı dağında, Orman İşletmesi tarafından 50'ye yakın anıt ağacın kesildiğini ileri sürdü.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Ceylan, bölgede 600 civarı anıt özelliği taşıyan 500 ile bin 200 yaş aralığında karaçam, kesnak meşesi, ardıç ve fındık ağacı bulunduğunu belirtti.

Bakım gerekçesiyle bu ağaçlardan 50'ye yakınının kesildiğini dile getirdi.

AĞAÇLAR 'ANIT' DEĞİL

Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise,

ağaçların amenajman, yani orman işletmesi planına aykırı olarak kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ağaçların iddia edildiği gibi anıt ağaç olmadığı da ifade edildi.

Açıklamada, "Sahada yapılan çalışmaların, bilimsel yöntemler kullanılarak, Orman idaresinin teknik personelinin kontrolünde yapıldığı tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı.

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