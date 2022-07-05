'Türkiye, yüzde 11 ile dünyanın en fazla büyüyen iki ülkesinden birisi oldu'

Bakan Bilgin, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) genel müdürlük binasında düzenlenen, İl Müdürleri Hedef Performans İzleme Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'nin nüfus artış hızının hızla düşmesine rağmen hala genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Bilgin, genç nüfus dikkate alındığında Türkiye'nin daha fazla istihdama ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İstihdam için kalkınmanın, kalkınma için ekonomik büyümenin gerekli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Büyümemizin hızlanması lazım. Bakın Çin, yüzde 11, 12 büyüyor. Türkiye, geçen yıl yüzde 11 ile dünyanın en fazla büyüyen iki ülkesinden birisi oldu. Bunu devam ettirmemiz lazım. Büyüme istihdam yaratıyor. Türkiye, yüzde 5 büyüdüğü zaman 700 binin üzerinde yeni istihdam yaratıyor. Yüzde 7 büyüdüğü zaman 1 milyonun üzerinde yeni istihdam yaratıyor. Yüzde 8, 9, 10 büyüse ne kadar istihdam edeceğini tahmin edebilirsiniz." diye konuştu.

- "Dövize ihtiyacımız var"

Dünyada salgından kaynaklı krizler nedeniyle ekonomik problemlerin yaşandığına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti.

"Bugün Batılı ülkelerin en büyük problemi, sadece enflasyon artışı değil, hızlı bir şekilde ortaya çıkan resesyon tehdidi. Bunlar birleştiği zaman Batı, 2008'den çok daha büyük krizle karşı karşıya kalacak. Onun altından kalkması daha da zor olacak. Dünyanın yaşadığı bu kriz bizi fevkalade etkiliyor. Bizim dövize ihtiyacımız var. Döviz fiyatlarındaki bir dalgalanma bizim ekonomimizde fevkalade sarsıcı etki yapıyor. Diğer bir konu enerji. Biz kriz öncesi enerjiye 45-50 milyar dolar harcıyorduk, bu sene 105 milyar dolara yaklaştı. Yani 50 milyar dolardan fazla bir yük getiriyor ülkemize. Bunları aşmanın imkanları var. Enflasyonla mücadele edeceğiz. Dün açıklandı, ciddi seviyelerde enflasyon. Türkiye, ihracata dayalı büyüme modeline geçerek aslında bu konuda çok ciddi bir tedbir almıştır. Bunun içinde de ihracatın sanayiye dayalı büyümesi geliyor. Sanayide üretim arttıkça, istihdam artıyor."

- "Bu programları istismar ettirmeyeceğim, bu kesin, bunu bilin"

Bakan Bilgin, Türk ekonomisi büyüdükçe istihdam yaratma kapasitesinin arttığını, bu artışı daha etkin şekilde değerlendirecek programlar hazırladıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"İşbaşı Eğitim Programlarını yeniden düzenledik. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birçok kuruluş bizden eğitim programıyla adam almış, bizden üç ay parasını almış, üç ay da kendisi çalıştırmış. Altı ay sonra çıkartmış. Bunların hepsini devre dışı bıraktık. Adam alana bir yıl veya iki yıl istihdam garantisi olacak. Türkiye'nin emekçilerinin, İşsizlik Sigortası Fonu için kesilen paralarının, böyle saçma sapan programlara gitmesine izin veremeyiz. Bazıları sağda solda, 'bu programlardan artık yeterince yararlanamıyoruz' diyor. Evet, bu programları size bir daha istismar ettirmeyeceğim, bu kesin, bunu bilin. Dolayısıyla yeni programları uygulayacağız. Dürüst, yaptığı işe saygı duyan, çalıştırdığı emekçiye saygısı olan işverenlerin bu yeni programlarımıza başvurmalarını, kendilerine sunulan imkanları değerlendirmelerini istiyoruz."

- "Fon için ilave getiri elde ettik"

İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan da başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok uluslararası ortakla istihdamı destekleyen projeler yürüttüklerini söyledi.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğindeki değişikliklerle kurs ve programların verimliliğini artıracak yeni düzenlemeler yaptıklarını anlatan Güldoğan, verimliliği düşük faaliyetlerin önüne geçerek, programların daha hızlı ve etkin şekilde istihdama dönüşünü amaçladıklarını kaydetti.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun, Kurum faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Güldoğan, "2021 yılı temmuz ayında fon büyüklüğü yaklaşık 87 milyar iken yapmış olduğumuz düzenlemelerle haziran ayı sonu itibariyle 105.7 milyar liraya ulaşmıştır. Sadece Kamu Haznedarlığı uygulaması ile ilgili yaptığımız çalışma sonucu fon için ilave getiri elde ettik. Fona yük getirecek ve etkinliği düşük uygulamalara son vererek bu paranın daha verimli, istihdama dönüşecek faaliyetlerde kullanılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Toplantıya, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile İŞKUR il müdürleri katıldı.