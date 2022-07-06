Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 50-d statüsündeki araştırma görevlisi istihdamında önemli bir düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenleme çerçevesinde;

-Doktorasını azami altı yıllık süre içerisinde tamamlayan 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine "mezuniyet tarihinden itibaren" ilave 1 (bir) yıl süre verilecek ve ilgililer bu sürede kadrolarıyla ilişkilere devam ederek maaş almaya devam edecektir.

-Bir yılın sonunda ise üniversiteler tarafından hazırlanacak "performans kriterlerini" sağlayan 50-d araştırma görevlilerinin görev süreleri Rektörlükler tarafından uzatılabilecektir. Burada, üniversitelere takdir hakkı verilmiş olup, ancak somut olarak performans ölçütlerini taşıyan araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılacaklarını değerlendirmekteyiz.

-Halihazırda 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca lisansüstü eğitim gören araştırma görevlileri, doktora eğitimlerini tamamlamaları halinde ek süreden yararlanmak için kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına geri dönüş yapmakla yükümlüdürler.

-Gerek kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim yapanlar, gerekse 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca başka bir üniversitede eğitim görenler doktora eğitimlerini müteakip ayrılmak isterlerse ek süre hakkından yararlanmadan "herhangi bir mecburi hizmet yüklenmeksizin" görevinden ayrılabilecektir.

-Üniversite Senatoları bu yasal düzenlemeyle birlikte 50-d araştırma görevlilerinin ilave bir yıllık süre için sağlamaları gereken performans kriterlerini belirleyerek ilan edeceklerdir.

