Hazine, 2 tahvil ihalesinde 14,6 milyar lira borçlandı

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18,7, bileşik faiz 19,57 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 5 milyar 99 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 289 milyon lira, net satış 3 milyar 480,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 145 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 911 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3507 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 3 milyar 199,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 831,1 milyon lira, net satış 1 milyar 204,5 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığın ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 370 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 14 milyar 630,3 milyon lira borçlandı.