Sağlık-Sen'den 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması: 706 TL'ye çıktı
6. Dönem Toplu Sözleşme masasında, 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesini 134 TL'den 400 TL'ye çıkardıklarını hatırlatan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, katsayıya bağlı olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin Temmuz ayında 706 TL'ye çıktığını bildirdi. Toplu sözleşme ikramiyesinin çok önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Durmuş, 'Artık sendikalı olmak çok daha değerli hale geldi' dedi.
Toplu sözleşme süresince verdikleri mücadele ile kamu çalışanları için önemli
kazanımlara imza attıklarını ifade eden Genel Başkan Durmuş, gerek Memur-Sen
gerekse Sağlık-Sen olarak toplu sözleşme ikramiyesi için öteden beri çok yönlü
bir mücadele verdiklerini anlattı.
Durmuş, "6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 3 ayda bir ödenen toplu
sözleşme ikramiyesini 134 TL'den 400 TL'ye çıkardık. Katsayıya bağlı olarak
ödenen toplu sözleşme ikramiyesi Temmuz ayında 706 TL'ye çıktı. Toplu sözleşme
ikramiyesi, memur maaşına yapılacak zamma bağlı olarak artış gösteren çok önemli
bir kazanımdır" diye konuştu.
Bu kazanım sayesinde, sendikaya üye olan kamu çalışanlarının maaşlarına önemli
bir ek gelirin yansıyacağına vurgu yapan Durmuş, "Sendikal mücadele açısından
anlamlı olan bu kazanım sayesinde artık sendikalı olmak çok daha değerli hale
geldi. Önümüzdeki toplu sözleşmede bu rakamın daha da artırılması için çalışacağız"
ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarının hak mahrumiyeti yaşamalarını istemediklerini belirten
Durmuş, sağlık emekçilerine bir an önce Sağlık-Sen'li olma çağrısında bulundu.