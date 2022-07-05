Sağlık-Sen'den 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması: 706 TL'ye çıktı

Toplu sözleşme süresince verdikleri mücadele ile kamu çalışanları için önemli kazanımlara imza attıklarını ifade eden Genel Başkan Durmuş, gerek Memur-Sen gerekse Sağlık-Sen olarak toplu sözleşme ikramiyesi için öteden beri çok yönlü bir mücadele verdiklerini anlattı.



Durmuş, "6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesini 134 TL'den 400 TL'ye çıkardık. Katsayıya bağlı olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi Temmuz ayında 706 TL'ye çıktı. Toplu sözleşme ikramiyesi, memur maaşına yapılacak zamma bağlı olarak artış gösteren çok önemli bir kazanımdır" diye konuştu.



Bu kazanım sayesinde, sendikaya üye olan kamu çalışanlarının maaşlarına önemli bir ek gelirin yansıyacağına vurgu yapan Durmuş, "Sendikal mücadele açısından anlamlı olan bu kazanım sayesinde artık sendikalı olmak çok daha değerli hale geldi. Önümüzdeki toplu sözleşmede bu rakamın daha da artırılması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Sağlık çalışanlarının hak mahrumiyeti yaşamalarını istemediklerini belirten Durmuş, sağlık emekçilerine bir an önce Sağlık-Sen'li olma çağrısında bulundu.

